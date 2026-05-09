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一年之計在於春

李芳涵（紐約，鳴遠中文學校）
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俗語「一年之計在於春」的意思是，一年的計畫要在春天就做好安排。春天代表新的開始，也是人們努力和奮鬥的好時機。

春天來了，天氣慢慢變暖，樹木開始發芽，花兒競相綻放，萬物復甦，大自然充滿了活力。農民會在春天播種，因為只有在春天努力耕作，秋天才會有好的收穫。

對學生而言，春天也是制定學習計畫的時候。新學期開始，我們可以給自己設定目標，比如每天多讀書、認真完成作業、提升中文程度。從春天開始努力，堅持學習，一年以後一定會看到明顯的進步。

「一年之計在於春」還告訴我們要珍惜時間。如果一開始不努力，後來想改變就會比較難。所以我們應該從現在開始，認真計畫自己的學習和生活，讓每天都過得有意義。

春天不僅是美麗的季節，也是努力和開始的季節。只要在春天播下希望的種子，堅持努力，未來一定會有好的結果。

 

李芳舟（紐約，鳴遠中文學校）

「一年之計在於春」是一句流傳已久的俗語，意思是說，一年的計畫和希望都要從春天開始。春天萬物復蘇，大地回暖，是播種和努力的好時節。如果在春天做好準備、制定目標，這一年往往會更加充實而有收穫。 

春天充滿生機。冬天過去後，樹木發芽，花朵開放，小草從土地裡長出來。農民在春天耕地、播種，春天開始努力，秋天才會豐收。這告訴我們：成功需要從一開始就努力和規畫。

對學生來說，春天也象徵新的開始。如果在新學期制定學習計畫，養成良好的學習習慣，學習就會更順利，成績也會提高。

總之，「一年之計在於春」告訴我們，一個好的開始非常重要。只要從一開始就努力並堅持下去，我們一定能取得好的成果。

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