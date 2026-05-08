中美青少年創業的差別

作為一名十六歲的中國學生在美國學習期間，我注意到許多同學會在課後開展自己的小生意來賺錢。有的學生賣手工製品，有的當家教、帶小孩，或者幫人遛狗。在中國，學生們也在逐漸積累創業經驗。我不禁好奇，中美學生在這方面是否有相似經歷。

為此，我對來自兩個國家的二十名學生做了問卷調查。結果顯示，四成五的學生出於興趣開始創業，三成更關注賺錢，兩成五則是為了積累經驗。我也了解了他們在過程中面臨的挑戰。對於大多數美國學生來說，金錢並不是創業的主要動機，而是源於個人興趣。

「我只是想賣一些我覺得很酷、做起來也很有趣的東西。」十年級學生Kendra這樣評價她的鑰匙圈生意。Kendra有一個讓她感到快樂的愛好——她為自己和朋友製作鑰匙圈，後來朋友建議她可以拿去賣，現在每天放學後都會花一到兩個小時製作訂製鑰匙圈訂單。

相比之下，一些中國學生更注重積累經驗或提升技能。 「這讓我更瞭解商業是如何運作的。」中國九年級學生培宇為老年人提供用手機購菜的APP，她希望了解企業運作方式，因此她學習了市場營銷、定價競爭以及時間安排等內容。她還意識到需要根據不同客戶調整溝通方式，「我不能用和同齡人說話的方式去和老年客戶交流。我也學會了對那些缺乏技術經驗的客戶保持耐心」。

調查結果還顯示了創業過程中面臨的挑戰。中美學生都需要將項目規模控制在較小範圍內，以便靈活安排學業和課外活動時間。對大多數人來說，平衡學習與項目並不容易。就像Kendra說的，「最難的是找到時間堅持下去。我的日程總是在變化，有時作業很多，或者有學校項目和社團活動」。

儘管美國和中國的學生來自不同的文化背景，但他們都擁有一個共同的目標——將想法變為現實。