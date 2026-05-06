在小鎮裡的體育中心，有一片亮綠色的皮克球場。每到有空的時候，球場上總會出現兩個好朋友的身影，她們幾乎每次來都會打一場，像是早就說好了一樣。

一個是果果，她穿著黑色上衣和藍色長褲，綁著高高的馬尾，只要一跑起來，馬尾就會左右甩動，看起來特別有精神。她打球很有力氣，總是把球打得又快又遠。另一個是莉莉，她穿著紫色小裙子，頭上綁著粉紅色的大蝴蝶結，看起來像個小公主，但她非常會守球。她的動作輕輕的，腳步也很快，總能在剛剛好的時候把球接住，再穩穩地回擊。

某天下午她們一到球場就準備開始練習。果果一邊拍著球，一邊笑著說：「今天我們來比一場，看誰厲害！」莉莉點點頭，站好位置，眼睛專心地看著前方。她們用的是一顆黃色的洞洞球，球飛起來的時候會發出「啪嗒、啪嗒」的聲音。果果先發球，她把球拋起來，用力一揮，球立刻飛過球網。莉莉沒有急著打，她看準球的位置，輕輕一擋，球剛好落在網前。果果馬上往前跑，跳起來揮拍，把球打了回去。

兩個人你來我往，球在空中飛來飛去，有時候飛得很高，有時候貼著網子低低過去，有時候又突然變快，讓人得趕緊追上。球拍和球碰撞時發出清脆的聲音，一下「啪」、一下「砰」，讓整個球場變得熱鬧起來。果果喜歡找機會進攻，只要看到空檔，就會用力把球打出去；莉莉則專心守住位置，眼睛緊緊盯著球的方向，把每一球穩穩接回，動作又輕又準。

雖然她們是在對打，但配合得很好，每一球都讓彼此愈打愈順，好像在練習一種只有她們懂的節奏。打了一陣子，莉莉開始有點累，果果看見了，就停下來走過去說：「我們再打一球就好。」莉莉點點頭，重新站好，讓自己的心慢慢穩定下來。

最後一球開始了。果果沒有用力，而是輕輕地把球打過去。球慢慢飛過球網，發出了熟悉的聲音，節奏變得又輕又慢。莉莉看著球，腳步小小移動了一下，抓準時機，用球拍輕輕一推，把球送回，動作比剛才更穩。這次果果沒有跳起來，也沒有用力扣殺，而是學著莉莉的方式，輕輕把球再打回去。她們的動作愈來愈放鬆，也愈來愈有默契。最後，球落地的時候，兩個人同時笑了出來，心裡都覺得這一球打得特別好。

她們沒有在意誰贏誰輸，只覺得單純這樣打皮克球很好玩。兩個人收起球拍，準備離開球場，還一邊討論剛剛哪一球最有趣、哪一球差點沒接到。對她們來說，最重要的不是比賽結果，而是可以一起在球場上跑動，一起練習，一起變得更厲害。