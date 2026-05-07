撐起我世界的那雙手
母親節在每年五月的第二個星期日，對許多人來說，這是一個最重要、也最溫暖的節日。設立這個節日，是為了感謝母親的付出——正因為她們的辛勞與愛，才有了今天的我們。 隨著母親節臨近，玫瑰的芬芳、巧克力的甜蜜，還有精心準備的禮物，彷彿已經悄悄來到我們身邊。在這一天，人們會用各種方式表達對母親的愛。在我們家，爸爸會做媽媽最愛吃的菜、帶她去逛街，我和弟弟則會拿出攢下的壓歲錢，給媽媽買她喜歡的香水。那一天，媽媽常常穿上一條漂亮的裙子，笑容明亮，像星星一樣閃耀，也像春天的櫻花一樣溫柔。 可是，我想問：你上一次發自內心地對媽媽說「謝謝」，是在什麼時候？我們有時會因為一些小事抱怨，比如接送晚了一點，而父母卻默默承受生活的壓力，從不輕易說出口。他們每天辛苦工作，有時甚至顧不上吃飯，可回到家後，第一件事卻是看看你有沒有吃飽、有沒有睡好。為什麼會這樣？因為在你眼中，他們是父母；而在他們眼中，你是最珍貴的寶貝。 當你難過時，是誰第一個安慰你？當你需要幫助時，是誰總在你身邊？答案往往只有一個——父母。但我們是否也同樣關心過他們呢？ 或許，我們可以從今天開始改變。對媽媽說一句「謝謝」，為她準備一份小禮物，哪怕只是陪她聊聊天、散散步，認真地陪伴她。 母親節的意義，從不只是送禮物，更是讓我們學會理解與感恩，去體會她為我們流過的淚水，去記住那些她為我們操勞的日日夜夜。 我常常想起我的媽媽。小時候，她一邊抱著弟弟，一邊牽著我去買菜、去公園，有時甚至帶著我們一起去工作。很多時候，我們已經吃飽了，她卻還沒來得及吃一口飯。她很少為自己添置東西，卻總是把最好的留給我們。 父母就像一雙看不見的手，默默支撐著我們的世界。他們替我們承擔困難，為我們分擔重量，而我們卻常常沒有察覺。 他們給予我們的愛，是溫暖的陪伴，而他們留給自己的，往往是辛苦與付出。所以下一次見到媽媽時，不妨輕聲問一句：「妳想要什麼？」因為我們不知道，還有多少時間可以陪伴她、愛她，去創造那些值得珍藏一生的回憶。
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