我第一次接觸韓國泡菜，是一個很美的時刻。 我記得當天我擔任辯論評判的活動結束了，我跟朋友一起去吃晚餐。我們去一家我們常去的韓國烤肉餐廳，雖然去過很多次，但我從未嘗試泡菜。 那次，我們點了很多牛肉、麵和煎餅，太豐盛了。點菜後，服務生帶了一些免費小菜給我們吃，包括沙拉、豆芽、粉絲、米紙、蘿蔔、馬鈴薯、黃瓜和泡菜。我以前不敢吃他們的泡菜，但是我這次勇敢地吃了一口⋯⋯太美味了！我吃個不停，直到我的嘴巴感覺被火燒了。雖然嘴巴很疼，但我知道，從今以後我還會繼續吃下去。 我太愛韓國泡菜，所以我問媽媽可不可以在家裡做。她說她很忙做不了，但是她會教我。媽媽第一次教我的時候，我便把每一個步驟記在頭腦裡面。 如果你要做韓國泡菜，你需要大白菜、紅辣椒粉、大蒜粉、糖 、鹽和水。首先，把大白菜一葉葉剝下來洗乾淨，切成一口的大小，放在一個大碗，然後裝滿鹽水浸泡一天。一天以後，把水倒掉，把菜擠乾，接著加上紅辣椒粉和大蒜粉，混和所有材料。最後，加入一點糖和很多愛。你可以試試一片泡菜，看看味道如何？如果有需要可以再調整鹹味、甜味、辣味。把泡菜放菜在乾淨沒有油的玻璃罐，讓它在裡面發酵至少三天，不要放在冰箱。 我做泡菜的時候，忘記了一些步驟，所以我請媽媽幫忙，但是她叫我自己嘗試。 等了好久，我的泡菜收成了！我試吃了一口，哇！味道好得讓人想跳舞！我可以單吃，也可以配飯吃。在不好吃的東西上，如果放上自製泡菜，就會變好吃了！ 我終於學會怎麼做獨一無二的韓國泡菜。下一次我要做一個新的嘗試，那就是要加蔥在裡面。