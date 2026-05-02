《海蒂和爺爺》這部電影講的是小女孩海蒂的故事。她的父母不在人世了，她被姨媽送到阿爾卑斯山和爺爺住。起初，爺爺不太喜歡她，但海蒂很開朗、善良，爺爺慢慢變得溫暖，海蒂也喜歡上了山上的生活。

後來，海蒂被姨媽賣給一個富有的家庭做陪童，她被帶到城市陪伴生病的女孩克拉拉。海蒂讓克拉拉變得開朗，但她很想念山上的自由生活，覺得城市過得不開心。她生病了，所以最後回到山上。

克拉拉後來也來到山上，在海蒂和爺爺的幫助下，她慢慢學會走路。這個故事告訴我們，家人和朋友很重要，大自然能讓人快樂，善良和樂觀會讓生活更好。

林斯淇（紐約，人力中心中文學校）

看了《海蒂和爺爺》這部電影後，我覺得海蒂是一個善良開朗的女孩。

海蒂被姨媽送到爺爺家的時候，爺爺沒有接受她。但她沒有鬧，而是乖乖的去羊圈和山羊一起睡覺。海蒂的開朗讓爺爺接受了她。

海蒂每天都和新朋友皮特一起放羊，開開心心地在山上玩。可是海蒂被姨媽騙了，然後被賣到了克拉拉家裡，她每天陪克拉拉玩，雖然克拉拉很開心，但善良的海蒂在那裡並不快樂。

克拉拉的奶奶是一個有智慧的人，海蒂說她不會讀書，因為皮特告訴她山上的人不用讀書，但克拉拉的奶奶告訴她讀書很重要，於是海蒂開始努力學習，成功學會識字和算術。可是海蒂太想念爺爺，想念山上的生活，她開始夢遊，所以克拉拉的爸爸決定把她送回去。

海蒂的離開讓克拉拉非常傷心，克拉拉的奶奶讓克拉拉去山上跟海蒂住一段時間。她們每天一起玩，後來克拉拉的病好了，成功地站了起來。這部電影讓我覺得善良很重要。