我是在二年級暑假時開始跑步的。那時我每天早起，和弟弟在公園跑一英里。到了三年級，我參加了學校的跑步俱樂部，在學校的操場上完成了好幾個馬拉松。現在我五年級了，我仍然堅持跑步。 我們全家人都愛跑步，爸爸跑得最快，接著是我，然後是弟弟。媽媽跑得最慢，但是，她卻是家中跑步最多的人，她堅持每天早起跑兩英里。 跑步是我們全家人的運動，除了兩歲半的妹妹，我們全家人都在跑步。我們也參加了一些賽事，去年，我們在波特蘭馬拉松日參加了小孩跑，雖然只有一英里，卻是我們第一次參加大型的跑步活動。 今年我們報名參加了五公里中長跑。那天到達跑場時，只見人山人海，有人在跑步熱身、有人在買東西吃，有人在排隊上廁所，有人在拿著手機照相。我緊跟在媽媽身後，仔細尋找我們的起跑點。我看見一個大門框，我知道那就是起跑點了。 十一點一刻，廣播傳來了起跑倒計時，全場的人一起數著，可是當我們數到零時，我周圍的人卻沒有動。我們又數了一遍「十、九、八、七⋯⋯三、二、一」，大家也只是往前走了幾步。過了五分鐘，我們終於移到了起跑點，輪到我們十分鐘配速組起跑。 我們飛快地跑了出去，我看見前面有一個人穿著一件充氣鯊魚形衣服，上面寫著「Free High Fives」，很多人超過他時，都和他擊掌歡呼。跑著跑著，我看見路邊有服務站在為跑者提供水和食物，媽媽問我是否需要喝水，我搖頭表示不想停下來。跑了一會兒，我又看見了起點處的大門框，便使勁衝了過去。我正想停下腳步，卻發現周圍的人還在跑，當我繞過一座大樓後，又看到了一個大門框，原來那才是終點，我再次衝了過去，結束了愉快的五公里中長跑。 我看見爸爸和弟弟在終點處等著我們，我拿了一根香蕉吃了幾口，開心地對媽媽說：「香蕉從來沒有這麼好吃過！」 這就是我的跑步之旅，今後，我還會繼續跑下去的。