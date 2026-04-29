小偉家距離曼哈頓 只有一個小時車程，二月底三月初，已經切切實實聽到春天的腳步。冰雪融化，春雨如絲。那天媽媽吟詩：「草色遙看近卻無」，嫲嫲解釋，就是近看看不出來，遠看草木有了綠意。嫲嫲說，「不過，上州 、近加拿大邊境那邊仍然是冰雪世界喲。」小偉聽了感到難以想像。 到了周末，爸爸開車帶大家親眼去看看。 第一站是卡特斯基爾瀑布（Kaaterskill Falls）。一個半小時的車程，他們就從明媚春光下來到寒風凜冽的山林裡，步道覆蓋著冰雪，他們都穿上了釘鞋。小偉第一次穿，感覺很新鮮也很實用，有了它，原本滑溜溜的步道，走起來也毫無難度。他們一直下到瀑布底層，從懸崖頂衝下來的水柱經過層層結冰形成冰瀑布，令人嘆為觀止。爸爸說，這個瀑布歷史悠久，曾是十九世紀哈德遜河畫派藝術家們的靈感泉源呢。 再次出發途中，竟然紛紛揚揚下起雪來，汽車在慢慢積起雪的公路上小心翼翼地行駛，媽媽多次提醒爸爸，給後面心急的汽車讓路。爸爸倒是不擔心，他興奮地說：「我們需要雪！」 三小時後，終於到達目的地，阿迪隆代克州立公園（Adirondack State Park），這裡曾經是第三屆和第十三屆冬季奧運會的舉辦地。他們入住的酒店有粗大的木柱、房梁和樓梯，散發出陣陣雪杉的芳香。爸爸說，這裡距離鏡湖（Mirror Lake）很近，明天小偉會有驚喜。 第二天，他們開車經過銀裝素裹的白面山（Whiteface Mountain）滑雪場，這裡曾舉辦冬奧會高山滑雪項目，遠遠看去，清晰的雪道上有很多螞蟻大小的人影高速衝下來；經過奧林匹克跳台滑雪場（Olympic Jumping Complex），那裡有一座壯觀的跳雪台，據說可乘電梯登頂遠望；主街街口的奧林匹克博物館裡陳列著照片和實物，介紹小鎮舉辦奧運的歷史，據說那年的奧運會吸引了五萬遊客湧入小鎮。 在主街後面的鏡湖上，小偉看到了爸爸預告的「驚喜」：狗拉雪橇！六隻漂亮的西伯利亞哈士奇，拉著雪橇帶小偉在壯麗的雪景中全力奔跑，繞湖一周。小偉高興極了，他第一次體驗狗拉雪橇，發現狗狗們很喜歡戶外活動，跑完一圈還想再跑，牠們真是冰雪世界的精靈啊。 第三天一早，一家人踏上歸程，從冰雪世界漸漸又回到春風拂面的地帶，這真是一次豐富又新鮮的體驗啊。