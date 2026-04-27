我的初中生活中有五件積極的事情：我的朋友、帆船、小提琴、演講與辯論，還有我收養的一隻貓。雖然這些事情不是只在課堂裡。但它們都是我生活中很重要的一部分。 第一：我的朋友。他們對我的生活有很大影響。我每天都很開心見到他們，我喜歡跟朋友聊天、做功課、玩遊戲。如果我沒有我的朋友，我的生活會很憂愁。學校以外，我也會跟我朋友逛街和打籃球。 第二：帆船。我從四年級開始學帆船，跟爸爸一起駕駛帆船。我現在參加了遊艇俱樂部，那裡有很多很友善的人，我們每年會有很多派對，也會一起駕駛帆船、吃飯。現在我找到工作了，每個小時能賺十七美元，我的工作包括教小朋友開帆船。我也上免費的帆船課堂，很好玩。 第三：小提琴。我在五年級開始在學校學習小提琴，因為我很喜歡，我就找了一個小提琴老師。我在八年級參加了灣畔學校的樂隊，我們已演奏很多很好聽的歌曲。我上高中以後也想參加樂隊，還想參加一個四重奏。 第四：演講與辯論。六年級時我參加了一個模擬法庭夏令營，從那時候起，我每年都參加這個夏令營。在八年級，我也參加了演講與辯論隊，因為我想為高中參加模擬法庭隊的選拔做準備。剛開始不久，我就在演講與辯論隊獲得了很多獎項。 第五：我的貓。牠的名字是小灰。我大概五歲時，跟家人去了一個寵物收容所收養了牠。小灰有黑灰色的毛和黃綠色的眼睛，我每天從學校回家就會跟她玩。我好愛我的貓，牠讓我感到很開心。 雖然我講到的五件事情不只是在學校發生的，但是我覺得學生的生活不只包括學校裡的事情。朋友、運動、音樂、活動、寵物等等，都對我們的生活有很大影響，這就是我的初中生活。