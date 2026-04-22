大家還記得狐狸和烏鴉的故事嗎？是否記得狡猾的狐狸是怎樣騙到烏鴉嘴裡的肉的呢？

第一次，狐狸說烏鴉唱歌很好聽，於是，烏鴉就得意洋洋地唱起歌來。烏鴉剛張開嘴，肉就掉下來了。第二次，狐狸故意說烏鴉的肉是臭的，氣得烏鴉忍不住張嘴罵狐狸，於是，肉又掉下來被狐狸叼走了。第三次，烏鴉吸取教訓，不再聽信狐狸的巧言，直接把肉吃了再回答狐狸的問話，沒有再上當。

一年過去了，狡猾的狐狸還是沒有死心，有一天，他又試著去騙烏鴉的肉吃。

狐狸笑嘻嘻地說：「烏鴉太太，很久不見啊！請你告訴我，我們有多久沒有見面呢？」

被騙過兩次的烏鴉此時變得更聰明了，她把嘴裡的肉放在樹上的窩旁邊，眨了眨眼睛說：

「狐狸先生，如果你能安靜一會兒，不再要我說話，我就把這塊肉送給你。」

聽到烏鴉願意給他肉，狐狸馬上閉上了嘴。烏鴉見狀，就重新叼起肉，扔了下去。狐狸急忙接住烏鴉的肉，包在了嘴裡。他沒說一句謝謝，便得意地變了臉，對烏鴉嘲笑道：

「你可真傻啊，烏鴉太太，現在你既沒有肉，也無法得到安靜。我要不停地告訴你，絕對別信狐狸說的話，你不知道我們就愛說謊嗎？你這只世界上最傻最笨的烏鴉！」說完，狐狸就開始津津有味地吃起肉來。

嚼著嚼著，突然「嘎吱！」一聲，狐狸咬到了一塊乾鳥糞，嚇得他一口把肉吐了出來。

狐狸氣得直罵烏鴉，可是嘴裡發出一陣一陣的鳥糞味，森林裡的動物看見了，都捂著鼻子哈哈大笑起來！

愛占便宜的狐狸終於得到了懲罰，真是害人害自己啊！