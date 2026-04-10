彩妮醫生
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你害怕看醫生嗎？我不太喜歡看醫生，但是我有一位最喜歡的醫生，她就是我的小兒科醫生，名字叫彩妮。 彩妮醫生非常親切，她有金頭髮和藍眼睛，雖然她穿著深藍色的醫生制服，可是她總是戴帶著可愛的動物口罩，讓我比較不緊張。 我去看彩妮醫生的時候都是因為生病或是年檢。她是跟另外一位柯醫生一起開診所的，所以我每次去都要碰運氣，不一定會遇到彩妮醫生。他們的診的所預約都很準時，所以我跟爸爸媽媽到了，都不用等太久。如果我們早到，還可以看電視播的迪士尼卡通呢！ 彩妮醫生很有耐心，爸爸都會問很多問題，譬如說：「要吃什麼藥？」「幾天才會好？」彩妮醫生都會很有耐心地一一回答。 兩年前的暑假，我咳嗽咳了兩個月，吃中藥都沒好。後來，我去給彩妮醫生看，她給我吸藥的蒸氣來擴張我的支氣管，後來很快就好了，我就不用再那麼痛苦了。 彩妮醫生也很尊重我，每次看完診，她都會問我要不要貼紙，最近一次給彩妮醫生看時，她問我：「要不要貼紙？」我就說：「不用，謝謝。」她就說：「果然長大了，不想要貼紙了！」因此，我最喜歡彩妮醫生了！她不但親切、準時、有耐心、又尊重我，而且還把我的病治好了。我很幸運遇到像她這樣的醫生，希望大家都可以遇到這樣有愛心又有耐心的好醫生，不會討厭或是害怕看醫生！
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