自由和責任
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自由和責任對我們的生活有很大影響，每個人都有不一樣的經歷。自由指的是在法律範圍內，公民享有的按個人意意志行事的權利。換句話說就是：只要不違法，想做什麼想說什麼都沒有人管你。責任指的是一個人應盡的義務和應承擔的過失。自由和責任就像一個硬幣的兩面，他們同時存在，缺一不可。 為了享有自由，我們必須控制自己。自律是自由的第一條件。比如，如果我對父母或老師不尊重，他們會拿走他們以前給我的自由。例如，老師講課的時候，要是我跟朋友聊天，我就會有麻煩，我也可能被父母禁足。 自由意味著選擇的權利，而責任則是選擇後的代價與擔當。責任心是一個人成功的關鍵，一個人能承擔多大的責任，就能取得多大的成功。例如，學生需要在學校努力學習，否則他們就很難考上大學。如果他們不上大學，就可能失去很多機會。但是有時候人們不想要在工作上取得很大的成績，但他們仍然需要承擔生活中的各種責任。比如，他們如果違法亂紀，造成重大損失，他們就可能被送進監獄。 人生只有知道負責任的苦處，才能知道盡責任的樂趣。隨著年齡增長，我們的責任也逐漸增大。比如，因為我的父母不再每天來學校接我，我可以自己坐公共汽車回家。他們也給我晚睡時間，這是因為我長大了，就有比較多事情。這些都意味著，長大和成功與自由和責任有關係。 簡而言之，自由與責任是相輔相成的。不管是做功課、上學，還是做家務，每件事都有這兩項東西。人生中的每一個選擇都有後果，我們需要好好思考這個事情。比爾蓋茲曾說過：「人可以不偉大，但不可以沒有責任心。」這表明雖然每個人都有自由，但是大家需要有責任心。
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