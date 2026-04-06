我從幼稚園到三年級，讀的是英文和西班牙文的雙語學校。雖然我們住在美國，但是我一直在家裡只跟爸媽說中文，所以剛入學時，我幾乎不會講英文，更完全不會西班牙文。

在和三種語言掙扎的過程中，我發現學習環境真的很重要：每天在學校大量使用英文和西班牙文，讓我的口語能力進步得很快。在家裡講西班牙文的墨西哥同學更是詞彙豐富，文法學一學就會了；那些在家裡不講的，只能在學校慢慢學，但透過學校的沉浸式環境，也還是能把西班牙文學好。這其實和上課的規定有關：我們在西班牙文課上不准說英文，在英文課上不准說西班牙文；但好笑的是，只要不在課堂內，大家一律都講英文。

高中時我到了一個以服務墨西哥人爲主的機構做義工。那裡有很多墨西哥裔的青少年志工，有些是最近才移民過來的，有些是已經來了好幾代的。我發現，在家裡講西班牙文的學生，尤其是那些家長幾乎不會英文的，口語程度都很高；反而是那些家裡爸媽英文不錯的，西班牙文講得倒沒那麼好，恐怕我的西班牙文還比他們強些呢。這種差異非常明顯，因為做義工的時候需要跟只會講西語的人溝通，那些西班牙文程度不怎麼樣的，一聽就聽得出來。

至於中文，我完全是在家庭環境中跟爸媽學的，這對我的語言程度其實蠻有幫助。以前我沒上過周末中文學校，現在上了高中，接觸較多華僑同學，我發現那些在家裡偶爾講一點點中文，然後周末去上中文學校的，中文程度都僅僅差強人意。我只有一兩個朋友程度較好，其中一個曾經跟我分享過：她在中文學校雖然學到很多東西，但是在家裡練習的效果，遠遠超過中文學校，尤其是對話方面的能力。

對學習語言來說，我覺得頻繁接觸是最重要的。如果大家想增進口語能力的話，我會建議好好利用生活中的各種機會和資源，創造盡量使用目標語言的環境，再加上大量練習，就一定能夠得到理想的結果。