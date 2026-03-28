每個人心中都有一個最想實現的夢想，可能是未來的職業，也可能是生活中的小願望，或想達成的目標。夢想是給你帶來動力的，會讓你不斷地提升自己。無論夢想是大是小，是現實還是天馬行空，哪怕是想當公主、仙女或獨角獸，都算是夢想。

夢想很重要，它能推動我們更努力學習和工作，幫助我們成為更好的自己。擁有夢想，生活就充滿希望，如果沒有夢想，生活就會失去方向，因為每個人都需要一個努力的目標。

我的夢想是擁有足夠的財富，這樣我和家人們都可以過上無憂無慮的生活，可以做自已想做的事。

雖然我這個夢想聽起來有些天真，但如果真的能實現了，我們不就輕鬆了嗎？正因為我有這個夢想，我才更想學習知識、了解理財，希望能讓家人過上幸福的生活。

我相信，只要我堅持努力，未來一定有機會實現這些夢想，所以我要為我的夢想加油！

林毅晨（紐約，鳴遠中文學校）

我的夢想是當一名電腦工程師，寫程式不僅是我的興趣，也是一份令人羨慕的職業，它能讓我獲得不錯的收入，過上好生活，讓我在買東西的時候不用看價格。

等我賺到錢，我想買一棟大房子給爸爸媽媽住，雖然美國房價很貴，但我會努力達成目標，這就是我的夢想的開始。

透過開發程式，我們可以創造出日常生活中用到的軟體，比如微信 、抖音、亞馬遜 等等，我們現在生活已經離不開這些。使用這些強大的工具去創造和改變世界，是一項非常專業且有挑戰性的工作，因此，我必須認真學習，積累更多知識。

我相信，人類智能和人工智慧 相結合，會讓生活變得更方便、更高效。最後，技術只是工具，未來生活會變成怎樣，取決于我們怎麼選擇和設計它。