我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會臨近 川普吹噓：中國又下單大豆了 老鄉快買拖拉機

老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車

我的夢想

林雨晴（紐約，鳴遠中文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

每個人心中都有一個最想實現的夢想，可能是未來的職業，也可能是生活中的小願望，或想達成的目標。夢想是給你帶來動力的，會讓你不斷地提升自己。無論夢想是大是小，是現實還是天馬行空，哪怕是想當公主、仙女或獨角獸，都算是夢想。

夢想很重要，它能推動我們更努力學習和工作，幫助我們成為更好的自己。擁有夢想，生活就充滿希望，如果沒有夢想，生活就會失去方向，因為每個人都需要一個努力的目標。

我的夢想是擁有足夠的財富，這樣我和家人們都可以過上無憂無慮的生活，可以做自已想做的事。

雖然我這個夢想聽起來有些天真，但如果真的能實現了，我們不就輕鬆了嗎？正因為我有這個夢想，我才更想學習知識、了解理財，希望能讓家人過上幸福的生活。

我相信，只要我堅持努力，未來一定有機會實現這些夢想，所以我要為我的夢想加油！

林毅晨（紐約，鳴遠中文學校）

我的夢想是當一名電腦工程師，寫程式不僅是我的興趣，也是一份令人羨慕的職業，它能讓我獲得不錯的收入，過上好生活，讓我在買東西的時候不用看價格。

等我賺到錢，我想買一棟大房子給爸爸媽媽住，雖然美國房價很貴，但我會努力達成目標，這就是我的夢想的開始。

透過開發程式，我們可以創造出日常生活中用到的軟體，比如微信、抖音、亞馬遜等等，我們現在生活已經離不開這些。使用這些強大的工具去創造和改變世界，是一項非常專業且有挑戰性的工作，因此，我必須認真學習，積累更多知識。

我相信，人類智能和人工智慧相結合，會讓生活變得更方便、更高效。最後，技術只是工具，未來生活會變成怎樣，取決于我們怎麼選擇和設計它。

人工智慧 亞馬遜 微信

上一則

古鎮新城

延伸閱讀

距離溪流75呎…夏州夫妻蓋6年夢幻屋 科納風暴中遭洪水吞沒

距離溪流75呎…夏州夫妻蓋6年夢幻屋 科納風暴中遭洪水吞沒
父女緣

父女緣
我的夢想

我的夢想
華男面試撒謊錯失谷歌 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊錯失谷歌 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

熱門新聞

「右旋白螺」曾用於1787年福康安平定台灣林爽文事件，成功保佑清軍渡海平安。（故宮提供）

70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅

2026-03-22 19:13
（圖／想樂）

工作簽證（上）

2026-03-22 02:00

工作簽證（下）

2026-03-23 02:00

被圍困的美軍基地

2026-03-26 02:00

一路跟著姊姊走

2026-03-21 02:00
Efendi精品酒店老闆Uri（左）和作者（右）。

樂觀主義的餐館

2026-03-21 02:00

超人氣

更多 >
國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲
李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務
李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡
劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大
全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了