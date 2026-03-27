很多人一聽到「看牙醫」，就會嚇得全身發抖，以前的我也是這樣！但是，自從我遇見了我的牙醫，看牙齒竟然變成我每年回台灣最期待的一件事。

一走進診所，我就覺得這裡不像醫院，反而像遊樂園。門口有兩座高大的胡桃鉗木偶在歡迎我，裡面還有漂亮的沙發和遊戲區，電視正播放著我最愛看的卡通。看著卡通，剛才緊張的心情一下子就消失了。

我的牙醫也姓吳，跟我同姓，讓我覺得好親切。第一次見面，她就笑咪咪地對我說：「不要叫我吳醫生，叫我吳阿姨就好！」

聽到這句話，我覺得自己不是來打針看病的，而是來拜訪一位好朋友，心裡放鬆了許多。

吳阿姨看牙齒的時候非常溫柔。用機器之前，她會先在我的手背上噴噴水、吹吹風，跟我說：「你看，這就像洗澡一樣，一點都不痛喔！」她一邊檢查我的X光片，一邊仔細幫我的牙齒刷牙，最後塗上氟。因為每個動作她都會先告訴我，讓我很有安全感，一點也不擔心。

最開心的時刻，就是聽見吳阿姨誇獎我：「你的牙齒刷得真乾淨，都沒有蛀牙喔！」接著，她會打開那個神祕的「百寶箱」大抽屜，裡面有亮晶晶的貼紙、可愛的文具和小禮物，每次我都挑得好開心。

現在，我不但不怕看牙醫，每年還很期待回台灣找吳阿姨。除了可以拿到小禮物，得到醫生的稱讚更是讓我得意極了！聽完我的介紹，你是不是也想找吳阿姨看牙齒了呢？