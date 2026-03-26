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用AI寫圖畫故事

成讓（俄勒岡州，春和學園）
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一天晚上，我在房間玩遊戲，我拿出樹脂小動物擺來擺去，編成一個小故事：一條龍和他的朋友們用自製的鑰匙嘗試打開藏在山洞裡的鑽石盒子。

我正玩得起勁，媽媽進來了。她聽了我的故事就問：「你想不想把這個故事寫下來，我可以用AI把你的故事變成一個圖畫故事。」

一開始我拒絕了，因為我只喜歡編故事，不喜歡寫故事。但過了一會兒，我有點好奇，AI到底會把我的故事變成一個怎樣的圖畫故事呢？於是，我拿起鉛筆在紙上寫下了我的故事，飛快地跑到媽媽的房間遞給她。

媽媽把我的故事拍了照片，然後丟進手機裡的AI應用程式。慢慢地，一張圖片在手機螢幕上出現了：龍和他的朋友們拿著鑰匙開鑽石盒的樣子。

我覺得非常有趣，就又補充一些內容。首先，我給鑽石盒上加重物，這樣打開盒子就更困難了。接著，我替鑽石盒加了幾道門鎖，使得龍和他的朋友必須製作更多鑰匙去開鎖。再接著，我寫了一個強盜和龍爭奪鑽石盒，雖然龍打開了鑽石盒，但卻讓強盜搶走了裡面的鑽石。於是龍再次與強盜搏鬥奪回鑽石，可惜鑽石掉到地上摔壞了，幸好龍好朋友修好了鑽石。到這裡故事完美地結束了。

我的故事愈編愈有趣，不知不覺就到了睡覺的時間。用AI寫圖畫故事真好玩，我下次想寫一個新故事，然后讓AI幫我做成一段小影片。

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