春天，我能聽到大自然的各種聲音。

樹葉沙沙作響，鳥兒在樹上歡快地鳴叫，如果我仔細聆聽，還能聽到花瓣緩緩舒展的輕柔聲響。微風拂過，青草搖曳，彷彿在與風共舞。我的耳朵捕捉到昆蟲窸窣的腳步聲和蒼蠅嗡嗡的鳴叫。下雨時，我能聽到雨滴落在地面的聲音，鳥兒飛向乾燥的地方。春天裡，大自然的聲音讓我感到平靜和放鬆。

春天，我還能聽到公園裡的各種聲音。孩子們奔跑嬉戲，尖叫歡呼，我能聽到他們鞋子踩在水泥地上的輕微聲響。大人們彼此交談，愉快聊天，孩子們盪著鞦韆，發出快樂的尖叫聲。我能聽到籃球落在地上砰砰作響，冰淇淋車的引擎聲震耳欲聾，孩子們爭先恐後地排起長隊。在春天，公園裡的聲音讓我感到快樂和興奮。

春天的聲音帶給我愉悅和放鬆，是如此美妙。

黃容婷（紐約，人力中心中文學校）

冰雪融化、萬物復甦，春天就這樣靜悄地向我們走來了。

春天的聲音是花草樹木一起鑽出葉芽的聲音。看，樹枝上密密麻麻的葉芽拱破了芽苞，探出頭來，尖尖、細細的；小草害羞似的，垂柳飄起長髮，婆娑起舞，輕輕、柔柔的；花兒綻開了笑臉，紅的似火，白的像雪，粉的如霞，一枝枝，一簇簇。

春天，狗在吠叫，鳥兒在鳴叫，人們在歡笑，幸福無處不在。

春天，有更多的孩子出去玩，讓每個公園都充滿快樂和歡笑。在公園，你可以聽到家人一起玩耍；在學校，你可以聽到孩子嬉戲和學習；在家裡，你可以看到家人一起享受時光；在戶外，你可以聽到樹木、動物、風，甚至夜晚的蟋蟀等所有聲音。

春天的聲音，從樹葉沙沙作響到鳥鳴，各有不同，但它們都有相同的目的，告訴我們春天已經到來，幸福和歡樂都來了。