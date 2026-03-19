我家突然來了兩位寄宿客，他們不是我們的朋友，而是朋友家的兩隻荷蘭豬。荷蘭豬的主人要去夏威夷 度假，荷蘭豬就成了我們需要臨時照顧的可愛寄宿客。

荷蘭豬也叫豚鼠，身子胖胖的、小小的，像極了小豬；牠們的嘴巴尖尖的，像極了老鼠。荷蘭豬可以吃各種蔬菜和水果，但是有幾點要注意，首先，不能給荷蘭豬吃具有刺激性的蔬菜，比如大蒜、洋蔥、韭菜等等。而且，牠們也不能吃太多高糖分的水果。還有，我們也不能一次餵食牠們過多的蔬菜。

我的這兩隻荷蘭豬最喜歡的食物是乾草、芹菜、胡蘿蔔、水果。牠們剛到我家時，看起來有點害怕，為了讓牠們快點熟悉新環境，我們決定給寄宿客餵食物。首先，我們拿出一些不辣的彩椒，寄宿客們看上去不太喜歡，不過還是有禮貌地吃了。接著，我們又給了牠們一些胡蘿蔔。哇！沒想到，牠們一見到胡蘿蔔就湊了過來，很快就把胡蘿蔔吃得精光。我們趕緊又給了牠們一些，牠們又馬上圍過來吃完，看得我真開心啊！就這樣，沒過幾天，我的寄宿客就適應了牠們的新主人。

這兩隻荷蘭豬一隻是黑的，名字叫小黑；另一只是白的，名字叫小白。小黑的眼睛很明亮、膽子很大。當小黑拿到食物時，不會馬上跑開鑽進洞裡，而是就在我們面前吃起來。有一次，我把手指伸進籠子裡，小黑以為我在餵牠，就開始咬我的手指。咬著咬著，牠覺得不是食物，就轉身跑開去啃乾草了。

和小黑相比，小白正好相反，小白有點害羞。當小白一拿到食物時，會馬上逃走，然後躲進黑漆漆的洞裡。小白總是在洞裡待著，所以我們一天也很難見到牠幾次。

這是我人生中第一次養小動物，寄宿客荷蘭豬的聰明可愛讓我愛不釋手。

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