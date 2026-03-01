我的頻道

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

成語故事讀後感

李柏駿（紐約，人力中心中文學校）
今天，我讀了一個成語故事，叫「孔融讓梨」。這個故事講的是孔融很小的時候，就知道把大的梨讓給哥哥，把小的梨留給自己。

我覺得孔融是一個很懂事的孩子，他從小就懂得禮讓、尊敬哥哥，也會為別人著想。

現在很多人都想要最好的東西，可是孔融願意先想到別人，這是很難得的。

從這個故事裡，我學到了要尊重家人，也要學會分享。

在生活中，我應該多為別人考慮，而不是只想著自己。這個故事雖然很短，但是讓我學到了一個很重要的人生道理。

莊怡歡（紐約，人力中心中文學校）

我讀了一個有趣的成語故事，叫做「守株待兔」。

從前有一個農民，膽子小，又懶惰，他天天不想幹活，卻想有飯吃，但他想改善生活，於是就去田裡種地。

一天，農民在種地時，突然有一隻兔子飛快地跑過來，不小心撞在樹上，一頭撞死了。農民看到了，就把兔子拾回家吃了一頓。

從此，他再也不想幹活，每天都守在樹下，等待著奇蹟出現。他一天一天地等下去，結果，什麼也沒有等到。

在這個故事中，我明白了，又懶又怕幹活的人，永遠都會吃苦，因為偶然的收穫並不是必然的結果，只有勤勞的人才會有收穫和好的未來。

從這個故事裡我也學到了，我們不能守株待兔，想不勞而獲或僥倖得到，那是不切實際的。在生活中，我們需要不斷地用心學習和努力工作，將來才能過上自己想要的生活。

