小欣的春節發現
春節快到啦！小欣從她窗戶望出去，看見院子裡的桃花樹開得繽紛燦爛，大街上也都掛著大紅燈籠。走下樓的小欣看見大家都在忙碌地收拾家裡，便走去問奶奶：「為什麼每次春節快來臨的時候，大家都要收拾家裡啊？是不是因為財神爺比較喜歡乾淨、整齊的家呢？」 奶奶看著小欣笑著說：「傻孩子，這叫大掃除。每年春節快到的時候，大家都會把家裡打掃乾淨「除舊佈新」，意思是把一整年的晦氣掃出家門，迎接更美好的新年。」 突然傳來一聲「咕嚕咕嚕」的聲音，小欣低頭摸著肚子說：「是時候吃早餐了」，她打算去市場買早餐，順便帶點好吃的給爸爸媽媽。 到了市場後，小欣被眼前人山人海的景象嚇呆了，一時不敢進去。恰好小欣碰見了她的班主任李老師，小欣便告訴老師，因為家人們都忙著大掃除，她就自己來了市場。李老師聽了後，牽起小欣的手說：「走吧，老師帶你去買好吃的！」 進入市場後，小欣發現似乎每個人的手上都提著年貨、鮮花和橘子。她想來想去，都弄不明白為什麼大家都提著年貨。不過沒多久，小欣就被香噴噴的美食吸引走了。 買完美食，李老師把小欣送回家。在家門前，小欣看見爸爸很有禮貌地在給阿姨們送禮物。仔細一看，原來那些正是她在市場看到的年貨。看著爸爸把年貨送給阿姨們，她這才明白，送年貨不但包含著感恩的意思，同時也表示祝福。 明白了這一點後，小欣立刻跑進屋裡，向媽媽要了一份年貨。小欣將年貨送給李老師，說：「非常感恩老師這些年的教育之恩。」李老師回答道：「謝謝小欣，老師已經收到你的心意了，禮物你先收回去吧。老師祝福小欣學業進步！」 時間不早了，阿姨們和老師離開後，小欣和爸爸便進屋吃晚飯。吃飯時，小欣表示她今天學到了很多關於春節的傳統習俗，也更加期待春節的到來。
