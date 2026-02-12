我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

小欣的春節發現

黃巧欣（加州，福森中文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

春節快到啦！小欣從她窗戶望出去，看見院子裡的桃花樹開得繽紛燦爛，大街上也都掛著大紅燈籠。走下樓的小欣看見大家都在忙碌地收拾家裡，便走去問奶奶：「為什麼每次春節快來臨的時候，大家都要收拾家裡啊？是不是因為財神爺比較喜歡乾淨、整齊的家呢？」 奶奶看著小欣笑著說：「傻孩子，這叫大掃除。每年春節快到的時候，大家都會把家裡打掃乾淨「除舊佈新」，意思是把一整年的晦氣掃出家門，迎接更美好的新年。」 突然傳來一聲「咕嚕咕嚕」的聲音，小欣低頭摸著肚子說：「是時候吃早餐了」，她打算去市場買早餐，順便帶點好吃的給爸爸媽媽。 到了市場後，小欣被眼前人山人海的景象嚇呆了，一時不敢進去。恰好小欣碰見了她的班主任李老師，小欣便告訴老師，因為家人們都忙著大掃除，她就自己來了市場。李老師聽了後，牽起小欣的手說：「走吧，老師帶你去買好吃的！」 進入市場後，小欣發現似乎每個人的手上都提著年貨、鮮花和橘子。她想來想去，都弄不明白為什麼大家都提著年貨。不過沒多久，小欣就被香噴噴的美食吸引走了。 買完美食，李老師把小欣送回家。在家門前，小欣看見爸爸很有禮貌地在給阿姨們送禮物。仔細一看，原來那些正是她在市場看到的年貨。看著爸爸把年貨送給阿姨們，她這才明白，送年貨不但包含著感恩的意思，同時也表示祝福。 明白了這一點後，小欣立刻跑進屋裡，向媽媽要了一份年貨。小欣將年貨送給李老師，說：「非常感恩老師這些年的教育之恩。」李老師回答道：「謝謝小欣，老師已經收到你的心意了，禮物你先收回去吧。老師祝福小欣學業進步！」 時間不早了，阿姨們和老師離開後，小欣和爸爸便進屋吃晚飯。吃飯時，小欣表示她今天學到了很多關於春節的傳統習俗，也更加期待春節的到來。

春節

上一則

醃鹹菜

延伸閱讀

999元春節代磕頭幫盡孝 UU跑腿惹議暫下架

999元春節代磕頭幫盡孝 UU跑腿惹議暫下架
今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異

今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異
春節加強安全維護工作起跑 蔣萬安：隨機攻擊案後勿鬆懈

春節加強安全維護工作起跑 蔣萬安：隨機攻擊案後勿鬆懈
王鶴棣、宋茜扮星際特工 「星河入夢」闖進春節檔期

王鶴棣、宋茜扮星際特工 「星河入夢」闖進春節檔期

熱門新聞

中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00
愛羅在電影《大頭仔》中飾演歌手。（圖／愛羅提供）

夢的衣裳（上）

2026-02-04 01:00
雕塑家曾文棣近年的創作，以留住華人身影為主，尤其是早年移民美國的華工，希望透過這系列作品，讓華人對美國社會的貢獻不被遺忘。（記者戴慈慧／攝影）

雕塑藝術家曾文棣 以泥為筆 刻移民故事

2026-02-11 01:00

受騙進行時

2026-02-05 01:00

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃