今年十歲的我，在紐約生活了十年，也已經過了十次春節 。可直到現在，我還是會歪著頭問媽媽：「為什麼春節的日期像個調皮的小精靈，每年都躲在不同的日子裡呀？」 媽媽總是笑著摸摸我的頭，給我講春節的故事。原來，這個節日已經有幾千年的歷史了，比紐約的自由女神像還要老得多呢！ 在除夕夜，家家戶戶都會吃一頓特別的家庭晚餐，叫「年夜飯」。北方家庭常常會吃餃子 、魚和麵條，南方家庭則會吃年糕、湯圓等等。年夜飯的許多菜餚都蘊含著美好的寓意，比如「年年有餘」、「大吉大利」、「步步高升」和「平平安安」。春節期間，街頭還會有精采的舞獅和舞龍表演，人們相信獅子和龍能夠驅走厄運和邪靈，帶來吉祥與平安。 你知道我是怎樣在紐約慶祝春節的嗎？春節當天早上，我總會早早起床，穿上我最喜歡的華麗紅色旗袍，上面繡著閃閃發光的金線，轉起圈來就像太陽灑下的金色光芒。早餐時，我會吃和家人一起包的美味餃子，隨後去親戚家拜年，送上新春祝福。見面時，大家互相說著吉祥的話語，長輩們還會給我壓歲錢，祝福我在新的一年健康成長、學習進步。 我還會和遠在中國的親人視訊拜年，之後與家人一起看舞獅舞龍表演，那些令人驚嘆的動作讓我們目不轉睛。到了晚上，我們全家一起享用豐盛的年夜飯，有年糕、紅燒肉、魚等各種美食。這是我一年中最期待的一頓晚餐。吃完飯後，我們會到陽台上等待人們燃放煙花，迎接新年的到來。夜空中的煙花絢麗多彩，令人目眩神迷。哥哥總說：「煙花就像把中國的祝福送到紐約。」我覺得他說得對，春節像一根看不見的線，一頭連著紐約的家，一頭連著中國的根。 作為一名在美國長大的華裔 孩子，我非常感激，也很慶幸自己能夠同時體驗這兩種美好的文化。我喜歡中國文化和傳統，慶祝春節總讓我感到無比開心。 我也慢慢明白，春節不僅是辭舊迎新的時刻，更是一種傳承。通過貼春聯、說祝福、學中文，我把祖先的文化一點一點融進自己的生活裡。新的一年，我想學會寫更多的中文漢字，還想教會美國同學說「新年快樂」，讓他們感受到來自中國的新春祝福。未來，無論我走到哪、長成什麼樣子，屬於春節的溫暖都會陪著我繼續前行。