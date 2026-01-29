我們一家
我叫「葉宇真」，今年十一歲，在家裡，我和外婆說中文，和姊姊則是一半中文一半英文，和爸爸只能說英語。除了在學校學中文和英文外，我還在校外學美術和鋼琴，而我喜歡美術課多一點。在美術課上，我們學習使用各種不同的材料，我喜歡用黏土做不一樣的人和動物。媽媽希望我多運動鍛鍊身體，所以我也打網球和游泳。 我喜歡去不同的地方旅行，嘗試當地的美食。我最喜歡的地方是日本，日本料理是我的最愛。 我有一個姊姊，目前就讀高中一年級。她喜歡中文，所以她在高中仍然繼續她中文課程。姊姊喜歡大部份的動物，她長大後想成為一名獸醫。她從六歲起就開始上美術課，她最喜歡用黏土製作各種不同的雕像。 姊姊也喜歡看書和漫畫，喜歡聽音樂和玩電動遊戲，還喜歡自己製作首飾，她還收藏了很多手工製作的耳環。 我媽媽今年四十七歲，她在洛杉磯長大，目前是一名職業治療師，主要服務老年人。 媽媽最喜歡粉色，但她總是穿黑色的衣服。她喜歡看書、購物，也跟我一樣喜歡旅行。媽媽最喜歡去的地方是巴黎，她認為巴黎是世界上最美麗的城市之一。在巴黎，她喜歡觀光、品嘗美食和購物。 我爸爸也是在洛杉磯長大的，他以前待過舊金山灣區，因為他就讀柏克萊大學。然後他到紐約攻讀碩士學位，在那裡住了七年，且在華爾街工作。 爸爸最喜歡藍色，他喜歡吃日本料理、喜歡去健身房鍛鍊，他也喜歡汽車和看電視體育節目。 我的外婆一九五零年出生於台灣。由於經濟拮據，她的生活非常簡樸。她記得，從小到大，除了春節以外，他們穿的吃的都很樸素，平常都在戶外玩，比如爬樹、用泥土做不同的人物，並在溪流裡玩耍。 我的外曾祖父覺得護士是很神聖的工作，因而鼓勵外婆去念護理學校。她做了四十二年的護士，甚至被提名代表醫院參加南加州最佳醫護人員競選。 現在，我的外婆退休了，和我們住在一起。她喜歡烹飪和園藝，還喜歡和朋友一起去旅行，除了冰島和莫斯科，我外婆幾乎走遍了歐洲各地。
