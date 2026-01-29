我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

我們一家

​​​葉宇真（加州）
聽新聞
test
0:00 /0:00

我叫「葉宇真」，今年十一歲，在家裡，我和外婆說中文，和姊姊則是一半中文一半英文，和爸爸只能說英語。除了在學校學中文和英文外，我還在校外學美術和鋼琴，而我喜歡美術課多一點。在美術課上，我們學習使用各種不同的材料，我喜歡用黏土做不一樣的人和動物。媽媽希望我多運動鍛鍊身體，所以我也打網球和游泳。 我喜歡去不同的地方旅行，嘗試當地的美食。我最喜歡的地方是日本，日本料理是我的最愛。 我有一個姊姊，目前就讀高中一年級。她喜歡中文，所以她在高中仍然繼續她中文課程。姊姊喜歡大部份的動物，她長大後想成為一名獸醫。她從六歲起就開始上美術課，她最喜歡用黏土製作各種不同的雕像。 姊姊也喜歡看書和漫畫，喜歡聽音樂和玩電動遊戲，還喜歡自己製作首飾，她還收藏了很多手工製作的耳環。 我媽媽今年四十七歲，她在洛杉磯長大，目前是一名職業治療師，主要服務老年人。 媽媽最喜歡粉色，但她總是穿黑色的衣服。她喜歡看書、購物，也跟我一樣喜歡旅行。媽媽最喜歡去的地方是巴黎，她認為巴黎是世界上最美麗的城市之一。在巴黎，她喜歡觀光、品嘗美食和購物。 我爸爸也是在洛杉磯長大的，他以前待過舊金山灣區，因為他就讀柏克萊大學。然後他到紐約攻讀碩士學位，在那裡住了七年，且在華爾街工作。 爸爸最喜歡藍色，他喜歡吃日本料理、喜歡去健身房鍛鍊，他也喜歡汽車和看電視體育節目。 我的外婆一九五零年出生於台灣。由於經濟拮據，她的生活非常簡樸。她記得，從小到大，除了春節以外，他們穿的吃的都很樸素，平常都在戶外玩，比如爬樹、用泥土做不同的人物，並在溪流裡玩耍。 我的外曾祖父覺得護士是很神聖的工作，因而鼓勵外婆去念護理學校。她做了四十二年的護士，甚至被提名代表醫院參加南加州最佳醫護人員競選。 現在，我的外婆退休了，和我們住在一起。她喜歡烹飪和園藝，還喜歡和朋友一起去旅行，除了冰島和莫斯科，我外婆幾乎走遍了歐洲各地。

日本 洛杉磯 加州

上一則

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

下一則

追憶摯友邵華強(上)

延伸閱讀

洛杉磯首展「溥心畬師徒書畫文房」 呈現跨代藝術延續

洛杉磯首展「溥心畬師徒書畫文房」 呈現跨代藝術延續
紐約護士大罷工第10天…州長、市長敦促下重啟談判

紐約護士大罷工第10天…州長、市長敦促下重啟談判
曼達尼、桑德斯冒寒風聲援護士罷工 籲醫院高層回談判桌

曼達尼、桑德斯冒寒風聲援護士罷工 籲醫院高層回談判桌
曼達尼、桑德斯聲援紐約護士罷工 促醫院高層重返談判桌

曼達尼、桑德斯聲援紐約護士罷工 促醫院高層重返談判桌

熱門新聞

在捷克國家博物館舉辦的「故宮文物百選及其故事」特展中，翠玉白菜的女主人瑾妃首次跟翠玉白菜同框。(記者陳宛茜／攝影)

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

2026-01-28 19:16
文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。（文化部提供）

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

2026-01-19 18:45

老公不見了

2026-01-25 01:00

你需要一個包包

2026-01-23 01:00
（圖／123RF）

玳瑁貓

2026-01-22 01:00
(圖／陳完玲)

山間裡的鋼琴聲

2026-01-27 01:00

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦