去見大笨鐘／《熱氣球比爾》系列之九

小山坡上有一個屋子，橙色的屋頂、藍色的門窗。屋主是鐘表修理師，有事出遠門了。屋裡能發聲的，只剩下座鐘、掛鐘、鬧鐘、懷表和手表。 鬧鐘小子叮鈴叮鈴嚷著：「主人只顧自己快活，怎麼不管我們？「手表妹妹輕聲細語：「主人平時都帶著我，這次，我掉進沙發的夾縫裡，他沒找到我。」 懷表爺爺撫摸著銀鏈子，直嘆氣：「主人嫌我老了，很久沒帶我出門。」掛鐘姊姊說話爽快：「我們都是有頭腦的鐘，為啥不自己拿主意？」座鐘先生穩穩地清了清嗓子：「我有個主意，去找熱氣球比爾，請他帶我們去周遊世界。」 不久，比爾到了，穿著一身閃亮的制服，說話響亮：「建議你們去拜訪各地的著名大鐘，這些大鐘不都是你們的老前輩嗎？」懷表爺爺點頭稱是：「你說得對極了，我想見的第一位老前輩就是倫敦的大笨鐘。」鬧鐘小子連聲催促：「我等不及了，快動身吧！」 鐘表們推推搡搡登上熱氣球的吊籃，比爾拉下繩扣，呼的一聲，熱氣球輕輕升起。雲朵在身邊滑過，腳下的土地就像一幅漸漸展開的地圖，泰晤士河在另一端等著呢。 終於，熱氣球輕輕下降，一座筆直、高聳的鐘樓徐徐出現，它的四個鐘面光彩熠熠。比爾穩穩停住熱氣球，舒了一口氣：「歡迎來到大笨鐘，倫敦最守信用的大鐘。」 這時，「當——當——當——當」，四聲沉穩而厚重的鐘聲響起。空氣微微震動，熱氣球的繩索輕輕顫了一下。 鬧鐘小子望著大笨鐘，激動得差點跳出吊籃：「這聲音比我的聲音響一百倍！」座鐘先生說：「大笨鐘的聲音是全倫敦的節奏。」手表妹妹說：「那風也跟著這鐘一起呼吸。」懷表爺爺說：「這是大師級的敲鐘！」掛鐘姊姊說：「做大鐘最重要的是可靠。」 他們走出吊籃，排成一列，虔誠地向著名的大鐘走去。（待續）

