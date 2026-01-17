今天我讀了一個特別有意思的成語故事，叫「揠苗助長」。 故事裡的農人希望田中的禾苗快快長高，居然想出了一個「好辦法」——用手把每棵禾苗都往上拔高一截。他開心地回家，以為自己做了一件大好事，結果第二天到田裡一看，所有的禾苗都枯死了！ 這讓我想起自己學游泳的事。剛開始學的時候，哥哥游得特別棒，像一條靈活的小魚在水裡自由自在的，而我卻只能套著泳圈，一遍遍地練習憋氣和用腳打水。看著哥哥游得那麼好，我急壞了，可是愈著急就愈學不會，我都想放棄不學了。幸好教練發現了我的小心思，他輕輕地對我說：「別急，學好基本功很重要。就像蓋房子要先打好地基一樣，游泳也要先練好基本動作。」在教練的鼓勵下，我堅持練習。經過一年的努力，現在的我終於可以不用任何輔助工具，像小青蛙一樣在水裡自在悠遊。 「揠苗助長」這個故事讓我明白了：做任何事情都要一步一步來，就像小樹苗要慢慢長大，我們學習新本領也需要時間和耐心。 李一鳴（紐約，鳴遠中文學校） 今天我學習了成語「揠苗助長」的故事。 「揠苗助長」是在講一個農人，他天天看著自己田中的禾苗，總覺得禾苗長得太慢了。有一天農人來到他的田裡，把所有的苗子都拔得高高的，農人看見他的禾苗一下子就長高了很多，就非常非常高興。可是沒過了幾天，農人再來到田裡的時候，他發現他所有的苗子都死了。 我學習了成語「揠苗助長」的故事以後，懂得了一個道理，那就是做任何事情都要漸漸的、慢慢的，一步一步來，不能急於求成。