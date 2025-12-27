我的頻道

我最崇拜的人

李芳涵（紐約，鳴遠中文學校）
我最崇拜的人是宋代的大文學家蘇軾。雖然他生活在一千多年前，可是他的作品和貢獻至今仍受到人們的尊重。

蘇軾一生中遇到許多挫折。首先，他說反對政府的話，被關牢和流放好幾次，即使那樣，他仍保持樂觀。

其次，當他被貶到黃州，他保持積極上進的人生態度，在逆境中依然創作出大量傳世名作。

比如《赤壁賦》，表達他的心胸開闊的態度，又或者像《定風波》，「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。」都可以看出他豁達的胸襟。

蘇軾，他的一生懷才不遇，但他從未放棄過對生活的熱愛和向往。這就是我崇拜他的地方。

潘子俊（紐約，鳴遠中文學校）

我最崇拜的人是愛迪生，因為他發明了很多人們需要的東西。

其中一個發明是燈泡，人們沒有燈泡，在晚上就無法看見東西，所以燈泡是一個非常重要的發明。

愛迪生還發明了自動鉛筆，我很喜歡用自動鉛筆，因為它很方便，不需要削，也不會像鉛筆的墨弄得到處都是。

愛迪生也發明了電力分配，想出一個很好的方法去產生電能。電力分配最先從發電廠發電，然後傳到很多很多別的地方，最後傳輸到人們的家裡。

愛迪生是一個偉大的發明家，所以我最崇拜的人就是愛迪生。

一窗鳥事

