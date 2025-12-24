聖誕節 前的一個星期天，我跟著爺爺去教會幫忙。他是熱心的人，別人十點半才去，他堅持九點半就到，檢查電腦、揚聲器、攝影機，還有擺椅子、煮咖啡 ，做好萬全準備等候大家。

在教會的停車場，我們看到一位陌生男子坐在長凳上。他很年輕，穿著乾淨整齊，甚至可以說是時尚。

當我們走到他跟前，他轉過臉來。爺爺問：「天氣這麼冷，你在這裡幹什麼？」他說：「我無家可歸。這裡今天有主日禮拜嗎？」

爺爺問他從哪來，叫什麼名字。他說他從布魯克林 一路走來，叫馬克，昨晚在附近一個收容所過了一晚，他說：「但我不會再去那裡了。」

爺爺沒有再問，請他進入教會。正如前面所說，爺爺早早來到，有很多事要做。於是我幫他搬搬抬抬，馬克也有幫忙。我斷斷續續聽到爺爺和他談話，爺爺還讓我拿水和堅果招待他。我覺得爺爺的即時應對很棒，傳達了尊重和接納。我不知道怎麼才能幫助馬克，只能更努力地幫助爺爺。

教會其他人陸續到達時，爺爺悄悄對我說，你去大門口，第一時間告訴他們有這樣一件事。我照做了，顯然，爺爺他們需要想想如何應付這個突發事件。

這個教會平時也有很多慈善活動，不過，在這個充滿善意和樂於助人的群體裡，面對一個真實、非預期的求助個案時，有些人顯得不知所措。有人判斷：這個年輕人有心理問題，我們不是專家，幫不了他；有人開始擔心教會的安全，擔心他不肯走了。當我聽到有人直接問他：「你的家人呢？你那麼年輕，沒有工作嗎？」我擔心起來，覺得與其這樣問，還不如像我一樣不出聲呢。對於一個無家可歸的人來說，這往往是最大的痛點。如果馬克感到壓力，不相信我們，最終有可能錯失幫助他的機會。

就在馬克打算不辭而別的時候，爺爺叫住他：「我們幫你聯繫了專業人士，他們正在過來接你。」原來，教會早就準備好一份服務無家可歸者、精神健康和食物援助的本地專業機構名單。教會雖然不是無家可歸問題專家，但可以成為資源連接者。

我從這件事學到助人為樂，幫助人需要智慧、知識和與社區專業資源的連接。