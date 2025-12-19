我的頻道

漢字的魅力

鄭丞勛（伊利諾州）
在中文裡，漢字非常重要。漢字很特別，和其他語言不一樣，它不只是文字，也代表中國很久以前的歷史和中國人的想法。 每一個漢字都有自己的樣子和特色，好像每個字都有自己的「個性」。對不熟悉中文的人來說，漢字可能看起來很難，但其實它很有規則。比如，有「水」部首的字大多和水有關，像「海」、「湖」、「江」等等。和西方文字比起來，漢字很特別。西方文字是用字母組成單詞，每個字母本身沒有意思，要組起來才有意思。漢字不一樣，每個字本身就有意思，而且很多字的形狀還能反映它的意思，就像小圖畫一樣。 現在我們用的漢字，是從很久以前傳下來的，已經有三千多年的歷史了。從最早的甲骨文，後來變成金文、大篆、隸書和楷書，到現在，很多漢字還保留著隸書和楷書的樣子。在漢字的歷史中，也發展出了中國書法。早在商朝，就有人用漢字寫書法，到現在，還有很多人在學書法，繼續傳承這門藝術。 從二十世紀開始，中國開始用簡體字。一九四九年，中國政府希望中文更容易學，因為那時候很多人不會寫字和讀書，所以政府把漢字簡化，讓大家更容易學會。雖然有簡體字，但很多字還保留了原本的部首和結構。而中國大陸用簡體字，但台灣、香港澳門還是用繁體字。 漢字不只是文字，它還是中國文化的一部分。比起西方文字，漢字像小圖畫一樣，每個字都承載了歷史、文化和想法。它讓我們能夠在書寫漢字時，感受到中國文化的歷史和特色，也讓世界看到中文的獨特魅力。

大陸學者：統一後15年 讓台北達上海水準

政府採購、書法比賽有貓膩 多地名單出現「最忙5人組」

假辦比賽真收費？書法大賽獲獎名單被爆照搬「人名大全」

中國書法比賽評委爆作弊 特等獎50萬被取消 參賽者喊冤

