我和我的家人

廖康尼（紐約，人中心中文學校）
我的家有七口人，活寶般的外公外婆、小太陽般的小姨、可愛的妹妹和慈愛的爸爸媽媽，再加上每天都開開心心的我。都說家有一老如有一寶，在我家裡有兩寶，一位是我的外公，另一位是我的外婆。外公是和藹可親的小老頭，外婆是「刀子嘴豆腐心」的人，有時說話尖銳，但她對我的愛是滿滿的。外公外婆只要有好吃的好玩的，都會想著我。 家裡的複雜事情都可以交給我小姨，因為她有很聰明的腦袋。小姨特別開朗，是我們家的開心果，總能逗得我們哈哈大笑。小姨會給我買很多東西，還會帶我去很多地方，讓我的見識愈來愈廣闊。我的妹妹比我小四歲，但她像一個「小大人」。她很愛打扮，總愛拿我的衣服來穿，感覺比我還成熟，很多人說我更像妹妹。我和妹妹經常因為拌嘴被媽媽批評，其實她很聽我的話，受了委屈總是第一時間來我這找安慰。爸爸因為工作，一年中很少跟我們在一起，雖然他不常在我們身邊，但我們經常視訊聊天。爸爸很關心我們，總會問我們每個人的近況，比如家人們身體好嗎？我和妹妹的學習怎麼樣呀？爸爸每一次回家，都會給我們買很多禮物和好吃的，爸爸常說我和妹妹就是他最愛的寶貝。我有一位全能的媽媽，照顧我們的日常生活，關心我們的學習，家裡所有家務都是媽媽在操勞。媽媽做的飯菜又香又好吃，我們全家人都吃得胖胖的。她還會做蛋糕，家裡每一個人的生日蛋糕都是她親手做的，我很佩服她。在我心裡，媽媽是最懂我和最關心我的人。我的家人給了我很多的愛。外公的愛，是無論擁有什麽，都想要與我分享的迫切；外婆的愛，永遠堆滿在我的飯碗裡，生怕我吃不飽的掛念；小姨的愛，是牽著我的手，帶我認識廣闊的世界；妹妹的愛，是簡單純粹地陪我鬧、陪我玩的夥伴；爸爸的愛是跨越山海的思念，化作一個個溫暖的包裹；而媽媽的愛，則滲透在每一個日常，她怕我遲到、怕我生病，最終用最普通的柴米油鹽，將愛調和，凝聚成為「家」的滋味。我們家很普通，但這個家少了誰也運營不了！每當我回憶我們全家人在一起的畫面，就會想到外公外婆在看電視，妹妹在化妝弄頭髮，小姨和媽媽輕聲聊天，我的手機螢幕亮起，是爸爸發來的晚安問候。沒有驚天動地的故事，只有瑣碎平常的彼此相守。

