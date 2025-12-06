在我的學校附近有一個大公園，它的名字叫做彩虹公園。我最喜歡彩虹公園，因為放學之後我常常去那裡打籃球、玩耍。

一走進公園，就能看到兩旁的樹葉變成了紅色和橙色。風一吹，片片樹葉像小雨一樣，紛紛揚揚地飄落下來。公園前面是一個大花壇，花壇裡面有各種各樣的花，有玫瑰、百合，還有太陽花。

公園后面是一個遊玩區，那裡總是充滿了歡聲笑語。小朋友們有的在盪鞦韆，有的在溜滑梯，還有的在跑來跑去。而我最喜歡在單槓上玩，有時候還會和朋友一起玩單槓比賽。

對我來說，彩虹公園很特別，每次來到這裡，我都覺得很開心。

鄔文婷（紐約，人力中心中文學校）

在紐約曼哈頓 下城有一個公園—Battery Park，中文叫做炮台公園。我的爸爸媽媽經常帶我和哥哥去那邊散步，鍛煉身體。

走進公園，一大片綠色的草地映入眼簾，很多小朋友在草地上跑跑跳跳，快樂地玩耍。沿著小路往前走，就能看到哈德遜河，繼續走下去，我們就能看到那座著名的自由女神 像矗立在海中央。再往裡面走，是一座古老的城堡，用紅色的磚頭砌成的，特別漂亮。

在炮台公園，我喜歡坐在草地上欣賞風景，也喜歡沿著河邊散步，一邊吹著海風，一邊觀賞河上的遊船，愜意極了。每次逛完公園，我都覺得很開心。

我真喜歡這個公園，因為這裡可以讓人放鬆。無論是春天、夏天、秋天還是冬天，炮台公園永遠是那麼美麗。