我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

我喜歡的公園

吳嘉輝（紐約，人力中心中文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

在我的學校附近有一個大公園，它的名字叫做彩虹公園。我最喜歡彩虹公園，因為放學之後我常常去那裡打籃球、玩耍。

一走進公園，就能看到兩旁的樹葉變成了紅色和橙色。風一吹，片片樹葉像小雨一樣，紛紛揚揚地飄落下來。公園前面是一個大花壇，花壇裡面有各種各樣的花，有玫瑰、百合，還有太陽花。

公園后面是一個遊玩區，那裡總是充滿了歡聲笑語。小朋友們有的在盪鞦韆，有的在溜滑梯，還有的在跑來跑去。而我最喜歡在單槓上玩，有時候還會和朋友一起玩單槓比賽。

對我來說，彩虹公園很特別，每次來到這裡，我都覺得很開心。

鄔文婷（紐約，人力中心中文學校）

在紐約曼哈頓下城有一個公園—Battery Park，中文叫做炮台公園。我的爸爸媽媽經常帶我和哥哥去那邊散步，鍛煉身體。

走進公園，一大片綠色的草地映入眼簾，很多小朋友在草地上跑跑跳跳，快樂地玩耍。沿著小路往前走，就能看到哈德遜河，繼續走下去，我們就能看到那座著名的自由女神像矗立在海中央。再往裡面走，是一座古老的城堡，用紅色的磚頭砌成的，特別漂亮。

在炮台公園，我喜歡坐在草地上欣賞風景，也喜歡沿著河邊散步，一邊吹著海風，一邊觀賞河上的遊船，愜意極了。每次逛完公園，我都覺得很開心。

我真喜歡這個公園，因為這裡可以讓人放鬆。無論是春天、夏天、秋天還是冬天，炮台公園永遠是那麼美麗。

曼哈頓 自由女神

上一則

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

延伸閱讀

長島鎮議員劉巧怡推跨世代交流 以藝術串連老少

長島鎮議員劉巧怡推跨世代交流 以藝術串連老少
秋天的落葉

秋天的落葉
南加中文學校聯合會 秋季學術賽人數創新高

南加中文學校聯合會 秋季學術賽人數創新高
秋天

秋天

熱門新聞

安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
趙守偀與白先忠賢伉儷年少時。（圖／趙守偀提供）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（上）

2025-12-01 01:00
張良任歷任陸委會及國防部重要職務，並派駐東南亞及以色列。他在世界日報創刊時期，曾任編譯及特派員。（本報系資料照片）

我為世界日報翻譯

2025-12-02 01:00
紐約皇后區法拉盛緬街7號地鐵站旁的報攤，世界日報剛擺上架，華人讀者立即搶購。(本報檔案照)

人生的第一個指南針

2025-12-01 01:01

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型