​​​​​​成讓（俄勒岡州，春和學園）
今天是姊姊的生日，早上我一醒來就聽到：「嘎！嘎！嘎！」的聲音。我朝姊姊的床上一看，看見一隻天鵝穿著姊姊的睡衣，正坐在姊姊的床上喊叫。

姊姊怎麼變成了天鵝？嚇得我大聲喊：「媽媽！姊姊變成了一隻天鵝！」媽媽跑進我們的房間一看，也大吃一驚：「姊姊真的變成了一隻天鵝！」

我不知道天鵝早飯該吃什麼，就問了問媽媽，媽媽說：「蟲子呀！因為鳥吃蟲子。」於是我飛快地跑出門，從地裡抓了一把蟲子，送給姊姊當早餐。天鵝姊姊用她尖尖的喙啄食蟲子，我不停地餵，她就不停地啄。我手裡的蟲子都被吃完了，天鵝姊姊就用喙朝門外指，要我繼續給她找蟲子。我就接著出去找蟲子，當她吃了一桶蟲子後終於吃飽了。

吃完了早飯，我心想：天鵝姊姊今天的生日派對怎麼辦？她的朋友們如果看到她變成了天鵝會有什麼反應？

這時，姊姊的好朋友Addy來了，我告訴她姊姊變成了一隻天鵝，但Addy不相信。當她看到穿著姊姊衣服的天鵝時，她們呆呆地互相望著，一句話也不說。Addy雖然覺得很怪異，但是很快就接受了姊姊變天鵝的事實。

客人慢慢到齊了，生日派對開始了。我又開始擔心：生日蛋糕怎麼辦，天鵝吃蛋糕嗎？遊戲怎麼玩？去公園扔飛盤怎麼辦？這些遊戲，天鵝都沒玩過呀！

我突然想到天鵝會飛，可以讓姊姊飛來飛去看我們玩。於是，我們帶著姊姊出了門，她一出門就開始飛。天鵝姊姊看我們玩遊戲，看我們吃蛋糕，看累了就停下來，吃地上的蟲子。就這樣，我們和天鵝姊姊都玩得很開心。下午，我們去了公園玩水，我們歡快地玩水，天鵝姊姊則安靜地浮在水裡洗澡。

天鵝姊姊的生日派對結束了，我和天鵝玩了一整天，感覺非常新鮮有趣。我希望下一次姊姊生日的時候，她還能變成一隻天鵝，我還能和天鵝一起開一場生日派對。

