十二生肖

​​​吳潼（加州，福森中文學校）
西方有星座，中國有十二生肖。十二生肖又叫屬相，是根據十二地支來紀年，用動物代表年份的傳統，這些動物分別是鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬。

十二生肖的起源是人們對動物的崇拜，除了龍為虛幻之物，其餘都是日常可見的動物。十二種動物可分為「六畜」和「六獸」兩類，前者有馬、牛、羊、雞、狗、豬，是生活中常見的家禽；後者則有鼠、虎、兔、龍、蛇、猴，是會騷擾人們生活、讓人畏懼的動物。

關於十二生肖的由來一直都眾說紛紜，有不同的民間傳說。有人說十二生肖是玉皇大帝親選、排名的，還有另外一版是動物們比賽才選出排名的。而十二次月圓正好一年，古人云：「掌十有二歲、十有二月、十有二辰」，除計年計月，十二也可以用做計量時辰。

十二生肖經過多年以後，已經徹底融入中國人民的生活。他們不只是作為普通動物融入生活，而是各自習性被人們賦予了許多文化意義，像是鼠象徵聰明、機智，牛象徵堅韌、耐力，虎象徵勇敢、獨立等等。

計算自己的十二生肖很簡單，首先你需要知道你的出生年月，並查看當年的生肖。但一、二月出生的人要特別注意，因為每年農曆新年時間都不一樣，而十二生肖是用農曆計算的。每十二年就是你的本命年，本命年是指又一年輪到你出生時的屬相。古人說：「本命年犯太歲，太歲當頭坐，無喜必有禍」，本命年也被視為不吉之年，又稱「坎兒年」，人們有掛紅避邪的傳統，也可以穿紅色的衣物。

如今，十二生肖不僅是中國古老文化的象徵，更代表了人們對生活和命運的理解。尤其是在新年時，它也寄託了人們對幸福和美好生活的祝願。不只是中國人在傳承文化，現在也有愈來愈多外國人對中國文化感興趣。十二生肖只是文化的一部分，世界還會了解到更多中國的文化和傳統。

