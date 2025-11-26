我的頻道

如夢令—灣區秋雨有感

董君蘭（加州）
昨夜雨聲喧嘩，

陣陣喚醒人家。

珍珠滾蕉葉，

涼意漸透窗紗。

沙沙，沙沙，

萬物洇潤如畫。

