如夢令—灣區秋雨有感
董君蘭（加州）
2025-11-26 01:00 ET
聽新聞
test
0:00
/
0:00
Your browser does not support HTML5 Audio! 😢
昨夜雨聲喧嘩，
陣陣喚醒人家。
珍珠滾蕉葉，
涼意漸透窗紗。
沙沙，沙沙，
萬物洇潤如畫。
