寧靜的夜裡，突然下起了大雨，滂沱的雨勢愈下愈大，帳篷裡開始進水。「快起來！快起來！大寶、二寶別睡了！」陳康急促地叫醒太太和兩個孩子，七手八腳一陣忙亂下，大夥兒一起將帳篷移到地勢較高的山坡上。

「真氣人！氣象預報不是說有三天好天氣嗎？」抱怨歸抱怨，還是得趕緊動手。累了一夜，終於可以好好睡上一覺，一家人睡到日上三竿才醒來。這時，耳邊突然傳來一陣唏唏嗦嗦的聲音，從帳篷下鑽進來一張大嘴。陳康掀開簾子一看，驚呆了。原來昨晚一陣忙亂下，他們竟然闖入了鹿群的棲息地，成了一群不速之客。四周圍著大大小小的鹿兒，牠們好奇地打量著這個陌生的帳篷。「好可愛喔！」，大寶、二寶兄弟倆看到鹿群，忙不迭地趕緊起來。「慢點，慢點，別嚇著牠們。」在爸爸提醒下，兄弟倆慢慢爬出帳篷，拿著玉米棒，輕手輕腳走向鹿群。

群鹿們張著一雙雙大眼睛，怯生生地望著兄弟倆。在大寶、二寶的輕聲細語召喚下，鹿群們放下戒心，漸漸靠攏過來。一隻膽子較大的小鹿率先接過玉米棒，津津有味地享受美食。慢慢地，大夥兒都圍了過來，不一會兒，玉米棒吃完了。這時，爸爸、媽媽提著一籃蔬果出來。陳康叫兄弟倆趕緊去梳洗，等吃過早餐後，才好開開心心地玩。

大寶、二寶三兩下就吃完早餐，急匆匆跑出來。這會兒，鹿群不再害怕，大鹿、小鹿圍著他們。這個早上，他們和鹿兒玩捉迷藏、比跳高、賽跑。小鹿們機靈，跑得快，跳得高，每回都是鹿兒拔得頭籌，兄弟倆只能跟在後頭緊追。大寶、二寶跑得上氣不接下氣，玩得不亦樂乎。這一上午下來，可把他們累壞了。快樂的時光總是過得特別快，不一會兒就到了午後。雖然一家人都意猶未盡，但原先預備好的三天食物都被鹿群吃光了，無奈下，只得打道回府。收拾好營地後，他們依依不捨地揮別鹿群。

原本一次長周末的露營之旅，在出乎意料的氣象預報下，因為大雨打亂了計畫。雖然三天行程濃縮成一天，但意外地和可愛的鹿群們成了好朋友，還相約下回再見，這真是一次難忘的奇幻之旅。