紅毛狐狸開了一家蛋行／《紅毛狐狸的故事》系列之二

紅毛狐狸火急火燎地趕到老爸老媽家裡，告狀她的鄰居瞧不起她，連著幾天不和她說話。

紅毛狐狸嘟著嘴說：「我不過一天拿了她一個蛋，她就幾天不理我！」老爸問：「她是誰？」紅毛狐狸回答：「她是野鴨。」老爸很生氣：「野鴨一天只下一個蛋，妳還要去偷？」

「一天只下一個蛋，有什麼了不起？我一天能拿出一百個蛋！」紅毛狐狸昂起頭說。老爸覺得奇怪：「妳哪來一百個蛋？」紅毛狐狸大聲宣布：「我要開一家蛋行，難道不行嗎？」老爸老媽震驚了，明知女兒一時衝動說起大話，但為了引導女兒走上正途，老倆口願意拿出全部積蓄。

老爸說：「開蛋行是好事，我們支持妳！」老媽說：「妳對鄰居要友好相處，開了蛋行，更要對顧客真誠相待。」紅毛狐狸樂壞了，抱著老爸老媽跳起了舞。

說做就做，沒過幾天，蛋行就開張了。

刺蝟、野鴨和烏龜興沖沖送來花籃祝賀，紅毛狐狸很高興，說要奉送一百個鴨蛋。野鴨笑了：「你哪見過我吃自己下的蛋？還是我賣你一百個鴨蛋吧！」紅毛狐狸愣了：「妳不是一天只下一個蛋嗎？」野鴨拍拍翅膀，笑得更開心了：「我有一百個姊妹呢！」

最先上門的顧客是大大小小的狐狸，接著是黃鼠狼、大灰狼、雪貂、猴子、浣熊和野豬，最後是長長短短的蛇。小小蛋行裡擠滿了動物，有的爬上窗台，有的吊在屋樑，有的鑽進櫃子，有的伏在牆角。每一個的眼都笑得像蛋一般圓，誰會想到有這麼多蛋可供挑選，想買多少就買多少；每一個的腳又都慢慢移步，小心翼翼，生怕碰落了蛋。漸漸地，買了蛋的顧客滿意地離開，貨架上的蛋沒剩下幾個了。

紅毛狐狸又喜又愁，喜的是沒有料到生意會這麼好，愁的是該去哪兒進貨？正在這時，門外傳來了「撲拍撲拍」的聲音，原來是野鴨帶了一百個姊妹，設法運來了幾大筐新鮮的鴨蛋。（待續）