三月的春風輕輕吹醒了大地，也吹來了一年一度在華盛頓州 斯波坎市（Spokane, Washington）舉辦的全州籃球賽。今年，我和我的隊友們再次拿到了入場券，大家的心情也如春風吹開的花朵一般喜悅。

比賽那天，斯波坎的每個籃球場都熱鬧得像過年一樣，感覺整個華盛頓州的籃球愛好者都聚集在了這裡。比賽流程卻忙而不亂地進行，我和隊友們配合默契，上午的兩場比賽，我們連贏了兩支隊伍。

午餐時，我吃了一塊香噴噴的披薩，準備下午繼續戰鬥。可是，就在我津津有味地舔著嘴邊的番茄醬的時候，肚子卻突然疼了起來。

剛開始只有一點點疼，後來愈來愈疼，就像有個小人在我的肚子裡打拳擊。媽媽忙給我吃了一片胃藥，可是藥片剛吞下，我就「哇」的一聲吐了出來。此時，肚子更疼了，我只好悶悶地坐著，疼得直流冷汗。

這時，下午的比賽開始了，我們遇到的對手像凶猛的老虎，對方頻頻得分。看到雙方的比分慢慢拉大，我心裡非常著急，咬著牙對教練說：「教練，請讓我上場吧！」教練想了想，決定讓我上去試試。

我上場了，雖然肚子還是不舒服，但是當我接到球的那一刻，居然把所有的疼痛都忘記了。我拍著球，來到了籃框下，剛準備投籃時，對方的一名隊員打到了我的手，製造一個犯規。她阻擋了我投籃，卻也讓我得到罰球的機會。我舉起球朝籃框投去，球進了！我得到第二次投籃的機會，我屏著氣，讓自己冷靜下來，「唰」一聲投出了球，第二個球又進了！我高興地和隊友們擊掌慶祝。

可惜就在這個時候，肚裡的那個小人又開始了翻滾，我疼得直不起腰，只好拽拽衣領向教練示意請求下場。最後我們還是輸了那場比賽，我雖然很傷心，但是還是為自己感到驕傲。因為我戰勝了自己，學會了在困難面前不放棄。