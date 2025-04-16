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復活節的蛋怎麼破了

白丁（馬里蘭州）
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明天是復活節，霏霏請小朋友來玩，玩什麼呢？當然是找蛋，但霏霏連一顆蛋都還沒有。

霏霏去找鵝媽媽商量。鵝媽媽剛生下一顆蛋，又大又漂亮。霏霏說：「你的蛋能送我嗎？」鵝媽媽叫著：「明天早上來拿吧！」

霏霏又去找鴨媽媽要蛋。鴨媽媽為難地說：「我記不得蛋生在哪裡，你去河邊找吧。」霏霏怕掉下河，不敢去找。

霏霏又去找雞媽媽商量。雞媽媽窩裡有十幾顆蛋。霏霏滿心歡喜：「你有那麼多蛋，快送七顆給我吧！」雞媽媽叫著：「走開，一顆蛋也不給！」

霏霏放低聲音說：「你不肯送，就借我吧。明天復活節，我要在後院藏七顆蛋。」雞媽媽脖子上的毛都豎了起來：「快走開，一個蛋也不借！」

第二天大清早，霏霏提著袋子去河邊找鴨媽媽的蛋，一顆蛋的影子也沒見；她又去鵝媽媽家，鵝媽媽不知去哪兒了；她只得去雞媽媽家，巴望雞媽媽借七顆蛋給她。

雞媽媽也不在家，十幾顆蛋躺在雞窩裡，像在對霏霏招手呢。霏霏啥也不想，撿了七顆蛋放進袋子。

這時，孵了二十天蛋的雞媽媽肚子太餓，正出門找蟲子吃。誰知一會兒功夫，窩裡少了七顆蛋，她氣得臉都漲紅了。可是，孵蛋要緊，雞媽媽細心地將一顆顆蛋翻動一遍，重新伏在蛋上。

霏霏回到家，小心地將七顆蛋藏在後院。三位小朋友準時到了，為了比誰先找到蛋，立刻分頭找了起來。很快，每一位小朋友都找到兩顆蛋。霏霏說：「還有一顆呢，誰找到就是第一名！」

這顆蛋藏得太好了，誰也找不到。忽然，角落裡有輕微的響動，霏霏擔心她藏的蛋碎了，趕緊奔去看，果然那顆蛋破殼了，旁邊站著一隻羽毛未乾的小雞。說時遲，那時快，三位小朋友找到的六顆蛋也一顆接一顆破了殼，一隻隻活潑的小雞鑽出來了！

霏霏和三位小朋友捧著小雞去雞媽媽家。雞媽媽家裡，一隻隻小雞圍繞著雞媽媽，也是一幅歡樂景象。這時，霏霏看到雞媽媽奔了過來，以為要來啄她的褲管，其實是奔來迎接七隻小雞！

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