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迪士尼之旅

李婷娜（紐約，人力中心中文學校）
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我最難忘的一次旅程，是去年暑假時和家人一起去了迪士尼樂園。迪士尼樂園是一個讓人嚮往的地方，擁有無數精采的遊樂項目和夢幻般的景象。

走進樂園大門時，一座雄偉的城堡映入我們眼簾，彷彿帶領我們進入了童話世界。四周彌漫著歡聲笑語，氣氛十分熱烈，我們迫不及待地開始了我們的遊玩之旅。

我們首先來到了「夢幻世界」，那裡有許多經典的迪士尼角色，如米奇、米妮和唐老鴨等。我和弟弟興奮地排隊拍照，和這些卡通人物合影，每個人臉上都洋溢著幸福的笑容。接著，我們去了「明日世界」，玩了許多刺激的雲霄飛車，盡管有些害怕，但當我們體驗完後，大家都開心地笑了。每一項遊樂設施都設計得非常有趣，既有刺激感，又充滿了夢幻色彩。

中午時分，我們品嘗了樂園裡的美味午餐，餐廳的環境非常獨特，讓人好像置身在童話故事中的餐廳。

吃完午餐後，我們觀看了迪士尼的遊行表演，演員們穿著華麗的服裝，跳著優美的舞蹈，隊伍中還有許多我們喜歡的卡通人物，孩子們都歡呼雀躍，氣氛熱烈。

到了傍晚，樂園舉辦了盛大的煙火表演，五光十色的煙火在夜空中綻放，照亮了整個天空。那一刻，我覺得自己有如處於夢境中，所有的煩惱都被拋到腦後，心中充滿了幸福和滿足。

這次的迪士尼樂園之旅帶給我無盡歡樂和美好的回憶，不僅玩得開心，也讓我更加珍惜和家人一起度過的時光。希望以後還能有機會再次來到這個夢幻的地方，繼續創造屬於我們的快樂回憶。

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