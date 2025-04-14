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愛心樹

劉九如（印第安納州）
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我在中文課上讀了一本書，叫《愛心樹》。這一本書是關於一棵會說話的樹和一名小男孩的故事。

愛心樹的朋友是一名小男孩。小男孩經常在樹上嬉戲和玩耍，樹看男孩非常高興，自己也很高興。可是，小男孩長大後，有了自己的女朋友、自己的家，和其他責任，漸漸地就不跟樹玩耍了。男孩終於回來跟樹說話時，卻是向樹要東西，他把樹的蘋果賣掉，又把樹枝和樹幹做成物品。時間慢慢過去，愛心樹只剩下一個光禿禿的樹墩。等男孩再次回來時，他成了老爺爺，只能坐在樹墩上休息，但是樹仍然很高興能陪男孩休息。

在《愛心樹》裡，那棵樹像母親，保護小男孩，把一切都獻給他。這本書用樹的比喻突出了爸爸媽媽給予孩子的愛與支持。

父母像愛心樹一樣，為小孩付出所有。從小孩出生的時候，爸爸媽媽要替他們換尿布、餵奶、餵飯、教他們說話走路等。孩子開始上學時，爸爸媽媽就陪他們學習，接送他們去上學，還安排各種各樣的課外活動。小孩結婚生子，父母還要幫他們培養後代。孩子終於不需要爸爸媽媽幫忙時，父母都變成老爺爺和老奶奶了。

有些小孩長大了會感恩父母，經常給父母打電話，帶父母去醫院看病、為父母買衣服，和帶著父母旅行。可是，世界上還有一些小孩不懂得感恩，長大了只把年老的父母當成累贅，他們懶得跟父母說話，更不願意為父母付出，讓父母非常傷心。

《愛心樹》這本書告訴我們要懂得感恩，感謝父母給我們的關心和愛護。長大的時候，需要像父母照顧自己一樣照顧父母。

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