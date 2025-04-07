上周末，我們全家特地進城到芝加哥 遊玩。玩了一整天後，我們前往中國城享用晚餐，選中的餐廳以東坡肉聞名，這道菜一直讓我充滿好奇。在美國出生的我，從來沒有嘗過東坡肉，只在電視上看過。當服務生將熱騰騰的東坡肉端上桌時，我驚喜地發現，自己曾經幻想過的中國料理，竟然真實地出現在眼前！

但是，這道菜究竟有什麼來歷呢？

在享用晚飯時，我注意到餐廳周圍的牆壁上都有關於蘇東坡的介紹和繪畫。我以前就知道東坡肉和蘇東坡有關，但是並不清楚兩者之間的具體聯繫。充滿好奇心的我，回家後便做了一些研究，發現了東坡肉背後不可思議的故事。原來，蘇東坡是被貶到湖北時，發明了這種獨特的烹肉方法。據說，那時蘇東坡被奸人所陷害，所以只能在很貧困的環境下生存。

蘇東坡和他的摯友們一起建立了「東坡雪堂」作為安身之處。湖北豬肉價廉，所以蘇東坡決定仿製前人做豬肉的方法，同時也加了一些自己的改良步驟和食材，最終創造出這道美味的料理。

我在網路上查到了他從前寫過的詩句：「黃州好豬肉，價錢等糞土，富者不肯喫，貧者不解煮；慢著火、少著水，柴頭罨煙焰不起，待他自熟莫催它，火候足時它自美；早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。」這首詩主要說明：黃州的豬肉，富有的人不肯吃，貧窮的人不知道如何煮，但是其實只要跟著蘇東坡發明的步驟，就可以做出美味的豬肉。也正因為蘇東坡的貢獻，後人便以他的名字來命名這道菜，稱其為「東坡肉」。

東坡肉通常切成方正的塊狀，層次分明。表層覆蓋著一層晶瑩剔透的肥肉，但口感不油膩，且入口即化，軟嫩卻帶點嚼勁；底下則是滷得入味的瘦肉，口感類似滷肉，味道濃郁醇厚。配著白飯吃，會讓你忍不住想多吃一碗。第一次嘗到東坡肉的我，發現東坡肉和電視上看到的一模一樣，果然名不虛傳。也沒想到，我竟然可以從一道中國菜學到這麼多學問。