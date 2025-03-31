最近我讀了一篇關於台灣「根除瘧疾」的故事。根據這篇詹建富寫的文章，瘧疾是由蚊子透過血液傳染的一種病。當有帶瘧蟲的蚊子叮了一個人，瘧蟲就會侵入血裡，然後攻擊紅血球跟肝臟。經典的症狀包括發燒、劇烈顫抖及出汗。

當初日本 占據台灣時，殖民政府耗了很多功夫進行防瘧計畫，他們改建了許多道路，讓房屋照得到太陽，還有定時清理排水溝，這些措施幫助防蚊；接著，政府也做例行檢查，逼帶有瘧疾的人灌藥，這套策略算是蠻成功的。

很不幸的是，第二次世界大戰又讓瘧疾在台灣大流行。因為戰爭，政府沒精力進行防瘧措施，而且那時候每家儲備來滅火的大水桶，還變成了蚊子幼兒園。衛生人員只好努力去研究蚊子的生態和分布區域，深度了解蚊子之後，就到處灑DDT來殺蚊子、隔離病人，和給病人吃藥。經過大家的努力、美國的幫助，和經濟改善之下，一九六五年世界衛生組織宣布台灣已成為瘧疾根除地區。雖然後來還是有境外移入的瘧疾，但是相當罕見。

讀完文章後，我覺得當時做研究的公衛醫師實在好可憐，他們只拿月薪兩百四十元台幣，天天去抓蚊子和解剖蚊子，有時還要用自己的身體當餌，引誘蚊子過來叮咬。相對那時的開業醫生，在舒服的診所裡看感冒病人，就能一個月賺一、兩萬，這麼虧的工作我才不想做。況且這個工作還有很大的風險，一不小心就會得到瘧疾，要是我聽到要餵蚊子，早就逃之夭夭了。

我還覺得，台灣人因為以前經歷過瘧疾，非常怕傳染病，所以當新冠病毒出現時，人們都很警覺，這大概就是台灣能把疫情 控制得那麼好的原因。我想，台灣不只防瘧做得很好，大家還在其中學到防疫的經驗。