我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI輔助 得來速出餐正確率提高3％

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

酪梨樹的故事

吳輝（紐約）
聽新聞
test
0:00 /0:00

在幾戶鄰居的院子交界的一片空地上，有一棵樹悄悄地長大，沒有誰前去探望，直到這天，小松鼠灰灰在陽光明媚的樹林裡到處好奇探險時，突然發現這棵從沒注意過的樹。這棵樹有綠油油的樹葉和深紫色的果實。灰灰沒見過酪梨樹，但是吃過酪梨，那是友善的人類和他分享的。憑藉這點經驗，他認定一定是人類吃完酪梨遺下的種子長了出來，奇蹟般地熬過一個個冬天，長成這麼大的樹。

灰灰高興地爬上酪梨樹，找到一個熟透的酪梨咀嚼起來。酪梨香甜軟糯，又好吃又營養又健康。「我真是幸運啊。」灰灰忽然產生擔心：「要不要和其他動物分享酪梨？他們會不會霸佔我的樹？」

剛好小兔子花花路過，聳聳鼻子，什麼東西這麼香？她和灰灰是朋友，看著樹上的灰灰，花花禮貌地問：「灰灰，可以請你幫我摘一個酪梨扔下嗎？」灰灰還在猶豫，花花真誠地說：「我保證和你一起照顧這棵樹，保護它的健康。」

灰灰想了片刻，畢竟，分享才是正道，而且靠他自己，難免會遇到克服不了的困難啊。他點頭答應：「你可以和我分享，不過我們要一起保護我們的樹。」後來，又有智慧的貓頭鷹、築壩能手河狸等小動物經過，他們都同意一起照顧這棵樹。

貓頭鷹建議冬天為酪梨樹穿上衣服保暖，為此他發動大家收集做衣服的材料，在冬天來臨之前圍在樹幹上；河狸忙了一個夏天，把遠處的溪水引了過來；有的小動物收集各種肥料堆在樹下，保證土地肥沃；還有的小動物負責鬆土、捉蟲。在大家的愛護下，這棵酪梨樹越發枝繁葉茂，果實累累。它不負眾望，生長迅速，結果期也特別長。天氣炎熱的時候，許多小動物都來到樹下躲避烈日，青黃不接的時候，許多飢餓的小動物聞風而至，得到富有營養的果實充飢。大家生活得更開心、更健康、更團結。他們學會了分享、學會了一起勞動，也學會了心平氣和解決紛爭，不知不覺建設出一個和平幸福的共生家園。

灰灰知道，和大家分享酪梨、共同照顧酪梨樹，是他做過的最好的決定。不僅如此，他還發揮所長，在樹林周圍埋下更多酪梨種子，期待將來會得到一片酪梨林，讓小動物們有取之不盡的食物。他還把酪梨送給人類朋友品嘗，感謝他們善待小動物。

酪梨

上一則

畫家陳澄波家族 裸捐2000幅閣樓藏畫 台南國家美術館接手

下一則

憶亡友

延伸閱讀

加拿大譴責中國處決加國公民 斥侵犯基本人類尊嚴

加拿大譴責中國處決加國公民 斥侵犯基本人類尊嚴
川普關稅政策混亂 消費者信心大跌 沃爾瑪感受到壓力

川普關稅政策混亂 消費者信心大跌 沃爾瑪感受到壓力
睡前不是不能吃 專家建議碳水、蛋白質類食物下肚時間

睡前不是不能吃 專家建議碳水、蛋白質類食物下肚時間
酪梨要變貴了？加州人熱愛墨西哥農產 憂關稅衝擊推升物價

酪梨要變貴了？加州人熱愛墨西哥農產 憂關稅衝擊推升物價

熱門新聞

王鼎鈞談到激動處，時而比手，時而沉思。（記者何振忠／攝影）

人物側寫／不計後果 百歲鼎公「明月直入，無心可猜」

2025-03-22 19:44
王鼎鈞與妻子王棣華在自家後院賞梅，攝於2009年5月17日。（本報資料照片）

談此生歸屬 王鼎鈞：故鄉是我的初戀，紐約是我的婚姻

2025-03-22 02:23
作家王鼎鈞著作逾40種，作品及人生一如長河，數十年創作不輟，近日出版自選集「江河旋律」，他在世界日報專訪中暢談創作，樂此不疲。(記者何振忠／攝影)

世報專訪╱百歲王鼎鈞：如此這般 貫徹始終成作家

2025-03-22 02:30
圖／林蔡鴻

幸運的養女

2025-03-19 02:06

家鄉至味之漢中鍋貼

2025-03-16 02:00

男人的風度

2025-03-19 02:01

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查