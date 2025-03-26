在幾戶鄰居的院子交界的一片空地上，有一棵樹悄悄地長大，沒有誰前去探望，直到這天，小松鼠灰灰在陽光明媚的樹林裡到處好奇探險時，突然發現這棵從沒注意過的樹。這棵樹有綠油油的樹葉和深紫色的果實。灰灰沒見過酪梨 樹，但是吃過酪梨，那是友善的人類和他分享的。憑藉這點經驗，他認定一定是人類吃完酪梨遺下的種子長了出來，奇蹟般地熬過一個個冬天，長成這麼大的樹。

灰灰高興地爬上酪梨樹，找到一個熟透的酪梨咀嚼起來。酪梨香甜軟糯，又好吃又營養又健康。「我真是幸運啊。」灰灰忽然產生擔心：「要不要和其他動物分享酪梨？他們會不會霸佔我的樹？」

剛好小兔子花花路過，聳聳鼻子，什麼東西這麼香？她和灰灰是朋友，看著樹上的灰灰，花花禮貌地問：「灰灰，可以請你幫我摘一個酪梨扔下嗎？」灰灰還在猶豫，花花真誠地說：「我保證和你一起照顧這棵樹，保護它的健康。」

灰灰想了片刻，畢竟，分享才是正道，而且靠他自己，難免會遇到克服不了的困難啊。他點頭答應：「你可以和我分享，不過我們要一起保護我們的樹。」後來，又有智慧的貓頭鷹、築壩能手河狸等小動物經過，他們都同意一起照顧這棵樹。

貓頭鷹建議冬天為酪梨樹穿上衣服保暖，為此他發動大家收集做衣服的材料，在冬天來臨之前圍在樹幹上；河狸忙了一個夏天，把遠處的溪水引了過來；有的小動物收集各種肥料堆在樹下，保證土地肥沃；還有的小動物負責鬆土、捉蟲。在大家的愛護下，這棵酪梨樹越發枝繁葉茂，果實累累。它不負眾望，生長迅速，結果期也特別長。天氣炎熱的時候，許多小動物都來到樹下躲避烈日，青黃不接的時候，許多飢餓的小動物聞風而至，得到富有營養的果實充飢。大家生活得更開心、更健康、更團結。他們學會了分享、學會了一起勞動，也學會了心平氣和解決紛爭，不知不覺建設出一個和平幸福的共生家園。

灰灰知道，和大家分享酪梨、共同照顧酪梨樹，是他做過的最好的決定。不僅如此，他還發揮所長，在樹林周圍埋下更多酪梨種子，期待將來會得到一片酪梨林，讓小動物們有取之不盡的食物。他還把酪梨送給人類朋友品嘗，感謝他們善待小動物。