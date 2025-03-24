位在法國首都巴黎市中心的羅浮宮 博物館，是一座全球著名和家喻戶曉的美術博物館。在羅浮宮宮殿(The Louvre Palace)裡面的博物館非常廣闊，整體超過六萬六百平方公尺。

羅浮宮是一座藝術和歷史的天堂，從古代到二十一世紀，歷史的腳印布滿了羅浮宮的四樓，花一百天的時間也看不完收藏的五十多萬幅藝術品和三萬五千件文物。

羅浮宮最著名的作品包含達文西的「蒙娜麗莎的微笑」、米洛的「維納斯」和薩莫色雷斯的「勝利女神像」等作品。此外，宮殿本身也擁有一段非常精彩的背景故事。從被法國皇家作為暑假宮殿到今天的世界級博物館，羅浮宮的歷史相當於館內收藏的文物那樣的豐富。

西元一五四六年，熱愛收集藝術作品的法國國王法蘭西斯一世 (Francis I)決定把一座老舊的城堡改造成一座新的皇家宮殿。不幸的是，法蘭西斯一世並沒有親眼見到宮殿的完工，去世前只看到羅浮宮的西南側完工，而整座宮殿花了五百多年才完成。

羅浮宮為許多國王和統治者作為暑期皇宮，直到路易十四(Louis XIV)在一六八二年決定不再使用羅浮宮宮殿。兩百年後，法國政府便在十八世紀決定將廢棄的宮殿改造成一座公共博物館。他們花了幾十多年收集藝術品，終於在一九七三年八月十日正式開放羅浮宮博物館。當時的博物館展示了五百多幅繪畫作品，包括皇家收藏的作品和沒收的文物。

在拿破崙的統治下，許多來自世界各地的藝術品也因為戰爭而被帶進羅浮宮，館藏再次增加，原本的小博物館迅速成為一座世界級的藝術天堂。最後，在路易十八（Louis XVIII）和查理十世（Charles X）的統治下，博物館收集和購買的珍貴藝術品大量增加到接近現今的數量。

如今，羅浮宮收藏著六十萬件作品，各個都被分到羅浮宮的八大部門。這些部門共同展現著博物館所收藏的歷史，吸引了許多來自世界各地的觀光 客。

羅浮宮經過數百多年，逐漸從一座皇家宮殿變成了代表文化與藝術的著名博物館之一。