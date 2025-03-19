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狗熊放風箏

錢欣葆（中國）
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春天，天氣暖洋洋的，河邊的草地上鮮花盛開。動物風箏大賽正在這裡舉行，大家都帶著自己製作的既漂亮又有特色的風箏參加比賽。

大象把自己花了半年時間製作成的巨龍風箏放上了天空，巨龍風箏在微風中舞動著長長的身體，十分壯觀動人。

松鼠把自己花了三個月時間製作的微型蝴蝶風箏放上了天空，小巧玲瓏的蝴蝶風箏的彩色飄帶在微風中飄動，十分美觀有趣。小猴放飛了他的金猴風箏，小豬放飛了他的豬八戒風箏，小鹿放飛了她的紅梅風箏……天空中的風箏形狀各有特點，五顏六色。

熊貓和其他評審經過認真評選後大聲對大家說：「現在我宣布這次風箏大賽的獲獎名單，大象的巨龍風箏獲得最長風箏獎，松鼠的微型蝴蝶風箏獲得最小風箏獎，小猴的金猴風箏……」

「等一等，我的風箏才是最了不起的，大獎應該是我的啊！」狗熊拿著一大一小兩隻風箏，喊著飛奔過來。

熊貓看了一眼氣喘吁吁的狗熊說：「比賽已經結束，你怎麼這麼晚才到？」狗熊忙說：「為了趕時間製作特色風箏參賽，晚上我睡得很晚，今天醒得也晚，請評審看在我對風箏大賽的熱情上，讓我參加比賽吧！」

熊貓評審和其他評審經過討論，破例同意狗熊參賽。

狗熊急忙把手中的微型蜜蜂風箏給大家看，大家看著這個比松鼠的微型蝴蝶風箏還小的風箏；狗熊把他的超級巨龍風箏放在草地上，它的長度比大象的巨龍風箏還要長很多。狗熊滿懷信心地說：「這兩隻風箏是我花三天時間趕製出來的，這次的最大風箏獎和最小風箏獎肯定是我的了。」

熊貓評審讓狗熊把風箏放飛起來，狗熊忙了好一陣，兩隻風箏始終沒有飛起來。狗熊急得團團轉，一會抱怨風太小，一會又抱怨風太大。熊貓評審對狗熊說：「你的風箏確實是最小和最長，但是不能放飛的風箏毫無意義。一分辛苦，一分成果，你看看人家的風箏製作是多麼精緻，而你的風箏粗製濫造，怎麼能夠飛得起來？」

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