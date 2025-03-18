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三月賞櫻花

陳逸兮（紐約，人力中心中文學校）
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陽春三月，風和日麗，我們一家搭纜車到河的另一頭去踏青賞櫻花。這裡宛如仙境般美麗，纜車就像是一扇神奇的大門帶我們穿越到了仙境。我們一邊走，一邊賞櫻花。

遠看，它們像一團團白色夾雜粉色的煙霞，開得絢爛又美麗；近看，他們好像粉白色的小傘，一朵朵張開著。一陣微風吹過，花枝招展，櫻花淡雅的氣質盡顯眼底，令人心曠神怡。

櫻花叢中有的花瓣全展開了，像一位少女展示著它美麗的裙子；有的才展開兩三片花瓣，彷彿是一位公主從睡夢中醒來，萌萌的；有的還只是一個花苞，如同一位小孩低頭，羞紅著臉，不敢與大家說話；那開著的櫻花，花蕊好像淡黃色的流蘇點綴在花瓣上，在春光下顯得清新而又美麗。

春風微微拂過，一片片的櫻花瓣在空中翩翩起舞，打著旋兒紛紛落下。我隨手接住一片花瓣，放在鼻子尖聞一聞，一股清香撲鼻而來。我發現，櫻花的花瓣是由淡淡的淺粉色漸變成深粉色，那花蕊是那麼纖細，那麼柔嫩。

聽人說，櫻花的花語是生命、幸福、熱烈、春節、高尚和精神之美；櫻花的美麗和短暫盛開的時間，使它成為對美麗的愛情象徵。我站在櫻花樹下，回頭看了看旁邊的人們，他們都紛紛拿起手機與櫻花進行合影，這時我的家人也招呼我過去拍合照。我們把櫻花臉上演繹的笑容攝入了我們的照片裡。

我忽然覺得，自己就是一朵櫻花，穿這粉色的裙子，站在枝頭和大家打招呼。一陣風吹來，我的裙擺飛舞起來，我開始隨風起舞，小鳥在我們身邊歌唱，我身上美麗的裙子隨風擺動，好像在舉行一場盛大的舞會。

我們在這裡流連忘返，弟弟告訴我們要回家了。我望那片仙境，忽然想起了李商隱寫的「何處哀箏隨急管，櫻花永巷垂楊岸。東家老女嫁不售，白日當天三月半。溧陽公主年十四，清明暖后同牆看。歸來展轉到五更，梁間燕子聞長嘆。」的詩句，最後我們戀戀不捨地離開了這裡。

這次遊覽賞花令我印象深刻，久久不能忘記。

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