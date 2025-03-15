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我喜歡的季節

陳星龍（紐約，人力中心中文學校）
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季節是年中的一段時間，一年有四個季節，我最喜歡的季節是夏天。夏天白天通常比平時長，這意味著我可以玩得更多。

雖然夏天有時候很熱，但是陽光明媚，總是給人們帶來歡樂，而且常常曬太陽才健康。在這個季節，到處都有花草樹木，人們看了就覺得很舒服。

我很喜歡夏天，那是因為我可以在室外玩得更開心，例如，我可以去游泳、去海邊沙灘玩水、去公園踢球，還可以有更多的白天時間跟朋友玩。最主要的是夏天有暑假，我不用去上學。

總之，我覺得夏天很棒，夏天為人們帶來更多陽光，更多歡樂。希望夏天可以快點到來！

李子琪（紐約，人力中心中文學校）

夏天是我一年四季中最喜歡的季節。首先，夏天的天氣非常溫暖，陽光明媚，給人一種充滿活力的感覺。我尤其喜歡在陽光下散步，享受微風拂過臉龐的舒適感。

夏天是戶外活動的最佳時機，無論是游泳、，騎自行車，或是露營等等，都讓我感到非常愉快。和朋友們一起去海灘玩沙子、玩水，或者在公園裡野餐，都是我在夏天最喜歡的活動。

其次，夏天是水果豐收的季節，各種美味的水果如西瓜、桃子、葡萄等都在這個季節上市。我特別喜歡吃西瓜，甜美多汁，吃上一口清爽的西瓜，立刻就能消暑解渴。除此以外，夏天我也喜歡吃冰淇淋和喝冷水。

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