留鳥、候鳥都需要保護

連續幾天大雪後，大地覆蓋著銀白色，只有一串串鹿蹄印，彷彿在說：我們經過這裡，我們蹦蹦跳跳，我們在茫茫雪原為天地萬物跳一支生命圓舞曲。一切都顯得那麼美好。

一片寂靜中，一對北美紅雀掠過，一群家朱雀、一群冠藍鴉掠過，一隻貓頭鷹悄無聲息地掠過。「篤篤篤」，一隻啄木鳥敲擊樹幹，打破寧靜，牠想找蟲子吃，卻被濺起來的雪片蒙住眼睛。牠們都在覓食，但是飛來飛去也找不到食物，大地被厚厚的雪覆蓋著。對牠們來說，景色雖美，飢餓難耐的滋味卻很不好受。

北美紅雀吃什麼？草籽、植物果實、甲蟲、螞蚱、蝸牛，雪地裡有嗎？沒有啊。

家朱雀吃什麼？各種各樣的種子、昆蟲，雪地裡有嗎？沒有啊。

冠藍鴉吃什麼？各種穀物，偶爾也吃甲蟲、毛蟲和螞蚱。雪地裡有嗎？沒有啊。

貓頭鷹吃什麼？昆蟲、蚯蚓、青蛙、老鼠等小型動物，可是嚴寒冬日，小動物都躲起來了，很難找到。

啄木鳥吃什麼？主要是在樹幹上找蟲子，也會吃植物種子、葵花籽。雪地裡有嗎？沒有啊。

春夏秋冬，牠們以紅黃藍各色羽毛裝點人類的後院，以或婉轉、雄渾的歌喉打破寂靜的晨昏。可是在雪地裡，牠們要挨餓了。牠們都是留鳥，出生、長大、繁衍後代都在這個地區，不會隨著季節的變化遷徙。

為什麼牠們不做候鳥呢？候鳥多聰明，比如大雁、天鵝、燕子，春秋季沿著固定的遷徙路線往返於繁殖地和避寒地之間，也不用發愁沒有食物吧？

但是，留鳥、候鳥都有各自的DNA ，除非生活環境發生重大改變，牠們的習慣是不會輕易改變的。而且候鳥的遷徙過程也充滿挑戰。全球約有一萬種雀鳥，近半是候鳥，每年約有五百億隻候鳥展開季節性遷徙。大數據記錄到，牠們平均一天飛行五百公里，有些能跨越兩極距離，一年遷徙距離超過三萬公里，有些一口氣飛行十多天。在牠們的遷徙路上，會遇到城市的燈光、輸電線、風力渦輪機、玻璃幕牆，還有人類設下的陷阱和天敵，這些都會對候鳥造成威脅。

鳥類與人類共同擁有地球，分享資源，保護鳥類，也是保護人類。冬天，特別是下雪天，可以為留鳥們準備一些食物；注意減少光害，也能挽救很多鳥類生命。人類的舉手之勞，可以拯救很多鳥類。希望人類在為自己計畫未來的同時，也能為鳥類計畫。