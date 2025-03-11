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跨國家庭

張軼晴（加州，Bayside Academy）
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做某一次的專題作業時，我採訪了五個跨國家庭。這些家庭有著不同的方式生活，從慶祝節日到特殊的家庭食譜等方面，都受到他們文化背景的影響。我的受訪者們都給了我不同的答案，這就表明這個世界是多麼多樣化。

我採訪的每個家庭都遵循核心家庭結構，並具有獨特的文化背景，像是中國、越南瑞典日本、菲律賓和韓國。有些父母出生在美國，但家庭其他成員來自中國、日本或越南，後來又移民到美國。儘管這些家庭有不同的文化和傳統，但家庭紐帶的重要性都非常重要，家庭聚會都是他們慶祝節日與維繫情感的方式。

一些受訪家庭除了慶祝美國的節日，也慶祝自己母國文化的節日，比如農曆新年或菲律賓節日，這些家庭經常混合兩邊的傳統，或在慶祝美國節日時融入自己母國的文化習俗。

而食物在跨國家庭中起了重要作用，通常是保存文化和傳統活力的一種方式。每個家庭都有自己的特殊食譜，如中國餃子、瑞典肉丸、日本咖哩、菲律賓阿多波等菜餚。

跨國家庭們都有獨特的故事和經歷，這些故事和經歷塑造了他們的歷史。許多家庭都有關於他們祖先的旅程、掙扎和移民故事，這些故事通常反映了越南戰爭、中菲衝突或朝鮮戰爭等歷史事件，對跨國家庭產生重大影響。總之，跨國家庭具有豐富的文化多樣性，融合來自世界各地的傳統、語言和故事。他們面臨獨特挑戰，並調整自己的習俗和慶祝活動，以反映他們多樣化的傳統。

越南 日本 瑞典

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