我要給大家講一個「山與月相遇」的故事。

從前有一個女孩名字叫敏莉，住在無果山谷，但是她的家裡很窮。敏莉很愛聽故事，她從父親那裡聽到了很多有趣的故事。有一天，父親給她講了一個「月球老人」的故事，故事裡說月球老人改變了人的命運。她相信月球老人可以做任何事情，于是她決定去找月球老人。

就這樣，敏莉踏上了一次奇妙的冒險旅行，因為她想去尋找月球上的老人，幫她改變家裡的命運。一路上她遇到了很多人、發生了很多事，像是在河裡放生了一條會說話的金魚、幫助了一條不會飛的龍、與明月城的國王共進晚餐，甚至還與一隻凶猛的老虎面對面！

最后她和龍成為了好朋友，龍答應帶她去找月球老人，但龍說月球老人只能回答一個問題。敏莉問龍能不能帶她一起飛，龍說當然可以，並主動提出可以送她回家。他們自由自在地飛上了天空，一起飛到無果山谷的上空，看到無果山開滿了花，漂亮極了。敏莉相信龍就是山的兒子，她很高興，因為他們可以一起去尋找月球老人了。

這個故事教會我們要有耐心、感恩和欣賞別人的重要性。你也喜歡這個故事嗎？