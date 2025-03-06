前陣子，我和爸媽一起去看了我們俄勒岡州 的春節 晚會。現場有很多攤位，像是剪紙、剪窗花，有的攤位還會發給大家零食、紀念品或是紅包，我拿到了三個紅包，每個紅包裡都裝一個一美元硬幣，我真開心呀！

我是晚會志工，我和朋友麥芽一起教別的小朋友剪窗花，麥芽的爸爸先教會了我們，然後我們再教其他人。我教了一位很小的小朋友剪窗花，但是她太小了，後來她媽媽幫助她完成了剪紙。我們的攤位最熱鬧，我做了兩個小時左右的志工，然後就開始看晚會演出。

晚會有很多節目，我最喜歡的節目有四個，第一個是孔雀舞，表演的小朋友都很可愛，她們把裙子往上翹起的時候，特別像孔雀。第二個是武術，有個小朋友手舞兩把小刀，他看起來只有五、六歲，整個舞台只有他一個人，他表演得真好。第三個是藝術體操，很多小姊姊手中拿彩帶，邊舞邊跳，在舞台上往前翻、往後翻，表演得很成功，真是太美了。第四個是扇子舞，各種顏色的扇子張開時，就像春天的花全部綻開的樣子，看得我使勁鼓掌。

晚會結束時，已經快十點鐘了，我有點累，但是還是很興奮，回家后很久才睡著。