快樂頌山莊位於半山腰，面對著一條碧綠的小河，環境清幽，花木扶疏，是個居家的好地方。嶄新的樓宇剛竣工，住戶陸續搬入，這裡住著各行各業的人們。

楊婆婆是個退休 的長者，兩個孩子長年旅居海外，她一人獨自住在六樓的單位裡。楊婆婆的右邊鄰居家有個十來歲的少年，孩子住校，只在節、假日才會回家。左邊鄰居家有個可愛的小女孩，樓上的一家三代同堂。楊婆婆除了每周一次的外出採購外，只有早晚在園區散步，其餘時間總是在家讀書、寫書法 ，平日她和鄰居們只有在電梯裡打招呼。大樓裡的人們友善和樂，大家喜歡互相串門子，不時傳出一陣陣歡笑聲，但楊婆婆從不參與。

這天早上楊婆婆買菜回來時，一部小貨車也跟著進入園區，就停在大樓門口。左鄰的姚媽媽牽著小女孩等在一旁，原來是他們買了一架鋼琴。從此，一到小女孩的練琴時間，楊婆婆就被叮叮噹噹，一遍又一遍重複的琴聲吵得頭疼。楊婆婆是個怕吵鬧的人，於是上門商量。左鄰是個講理的人家，他們依據各家的作息，約定好每天的練琴時間，楊婆婆的煩惱總算解決了。

入夏後，天氣漸漸熱起來，樓上三代同堂的一家人喜歡在陽台烤肉。愛熱鬧的他們還經常邀朋友們到家裡聚會，楊婆婆最怕吵鬧聲，尤其是持續到夜晚的熱門搖滾，讓她頭痛欲裂。楊婆婆想著鄰居們相處以和為貴，於是自己準備了耳塞，盡量忍著這些噪音。一到周末，當她看到樓上又來訪客時，楊婆婆就知道這一晚又要遭殃了，她心想：「唉！如果能住到一個沒有鄰居的地方，那該有多好啊！」

這一晚，樓上的客人確實鬧得有點過了，楊婆婆忍不住上樓去理論。她剛一敲門，突然間腹痛如絞，疼得跌坐在地上。這時，開門的王先生發現情形不對，趕緊叫來了救護車。

楊婆婆的急性盲腸炎幸好及時送醫，否則後果不堪設想。開完刀，她躺在病房中，四周是關切的眼神圍繞著她。

王先生要她安心靜養，告訴她管理處已通知居住海外的兩名子女。姚媽媽帶著小女孩來探望，希望楊婆婆養好身體。楊婆婆望著這一群可愛的鄰居們，感動得流下眼淚，嘆了口氣說：「謝謝你們的關心與幫忙，真是遠親不如近鄰啊！」